Horor u Njemačkoj: Ptice padaju s neba

Prema ocjeni Instituta Friedrich-Loeffler (FLI), saveznog istraživačkog instituta za zdravlje životinja, širenje ptičje gripe među ždralovima u Njemačkoj doseglo je do sada nezabilježene razmjere.

Ždralovi oboljeli od ptičje gripe umiru kao muhe, doslovce padaju s neba, ponekad ravno pred noge ljudima. Na razini cijele Njemačke broj mrtvih ždralova popeo se na više od 2000.

Najgore je na sjeveroistoku zemlje, u području ribnjaka kod Linuma u Brandenburgu, gdje se nalazi najveće odmorište ovih ptica u Europi. Do subote poslijepodne ondje je skupljeno 1500 mrtvih ptica. "To je doista neuobičajeno", kaže Christa Kühn, predsjednica FLI-ja i dodaje da to vjerojatno ima veze s vremenom selidbe, vremenskim uvjetima i migracijskim rutama ptica.

"Kao da smo u lošem hororu"

"Situacija je dramatična. Kao da smo u lošem horor filmu", rekao je Matthias Perschal, gradonačelnik Fehrbellina u čijoj se blizini nalazi jezero, a tamošnji okružni načelnik Ralf Reinhardt rekao je: "Proizvođačima u regiji uvedene su zabrane trgovine. Dakle, ni jaja ni mesni proizvodi ne smiju ići u prodaju."



Reinhardt je trenutačnu situaciju opisao kao depresivnu. Dobrovoljni pomagači na terenu su nemoćni - skupljanje mrtvih ptica ne izaziva samo fizičku iscrpljenost, nego predstavlja i ozbiljno psihološko opterećenje.

FLI je podigao procjenu rizika od zaraze na "visok". Institut ne isključuje mogućnost da će epidemija dosegnuti razmjere slične onima od prije četiri godine, kada je tijekom zime 2020./21. širom Njemačke moralo biti usmrćeno više od dva milijuna životinja što je bio jedan od najtežih valova peradarske kuge do sada, piše Deutsche Welle.

Zasad virus uglavnom ne uspijeva izravno prijeći sa životinje na čovjeka. Ipak, 2024. u SAD-u je bilo ljudi koji su se zarazili ptičjom gripom. Tada su krave s jedne farme mlijeka bile posrednici. Radnici su imali povišenu temperaturu, kašalj, poteškoće s disanjem, ali i proljev i povraćanje.

Strah je sve veći

Ptičja gripa u Njemačkoj je prisutna tijekom cijele godine, ali s jesenskom selidbom ptica selica broj zaraženih jedinki naglo raste. Procjene pokazuju da je ove jeseni, nakon izbijanja epidemije na farmama, do sada ubijeno i uklonjeno više od 200.000 kokoši, gusaka, pataka i purana.

Prema podacima glasnogovornice FLI-ja, tijekom ove godine zabilježeni su slučajevi zaraze na 50 farmi diljem Njemačke, od čega 26 samo u listopadu. Broj životinja koje su preventivno usmrćene kreće se od 5000 do 93.000 po farmi.

Uzgajivači peradi sada traže konkretne mjere, poput uvođenja obveznog držanja peradi u zatvorenim prostorima na razini cijele zemlje jer kako se ptičja gripa brzo širi, rastu i strahovi od gospodarskih gubitaka.

Prijete nestašice jaja i mesa?

Središnje udruženje njemačke peradarske industrije (ZDG) već upozorava na moguće nestašice jaja i peradarskog mesa ako se virus ptičje gripe ne suzbije na vrijeme.

Trenutačno druge države još uvijek odbijaju uvoz proizvoda dobivenih od cijepljene peradi. Ako se peradarska kuga nastavi širiti, a vlasti ne poduzmu protumjere, razmjeri zaraze i šteta mogli bi postati toliko veliki da bi došlo do nestašica jaja i mesa, upozorava glasnogovornik udruženja. Za sada, međutim, ta razina još nije dosegnuta.