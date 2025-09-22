Trumpov "granični car" primio 50.000 dolara mita, a FBI obustavio istragu: "Bavimo se stvarnim prijetnjama"

Tom Homan, "granični car Donalda Trumpa" kako su ga krstili američki mediji, prošle je godine, prije dolaska na visoku poziciju u aktualnoj administraciji, primio je vreću s 50.000 dolara u gotovini od prikrivenog agenta FBI-a.

Homan, koji je već u to doba bio predodređen da će biti Trumpov glavni čovjek za granice primio je novac obećavši zauzvrat da kada dođe na funkciju da će osigurati posebne državne ugovore vezane za imigraciju.

Ravnatelj FBI-ija Kash Patel naredio je zatvaranje istrage tijekom ljeta.

Kash Patel - 3 Foto: AFP

"Ovaj je slučaj nastao za vrijeme prethodne administracije i podvrgnut je potpunoj reviziji agenata FBI-a i tužitelja Ministarstva pravosuđa. Nisu pronašli vjerodostojne dokaze o bilo kakvom kaznenom djelu. Resursi Ministarstva moraju ostati usmjereni na stvarne prijetnje američkom narodu, a ne na neutemeljene istrage. Kao rezultat toga, istraga je zatvorena“, rekli su Patel i zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche u izjavi u nedjelju.

Istraga protiv Homana započela je oko kolovoza 2024., pred kraj mandata predsjednika Joea Bidena, a proizašla je iz odvojene istrage nacionalne sigurnosti, rekao je jedan od izvora za Reuters.

Joe Biden Foto: Afp

U toj nevezanoj istrazi, osoba koja je praćena više puta je spomenula Homana, rekavši da je primao mito u zamjenu za buduće državne ugovore. Izvori su rekli da je pokrenuta tajna operacija, a Homan je snimljen kako prima mito od 50.000 dolara u vrećici iz lanca restorana Cava.

Homan trenutno nadgleda kampanju masovnih deportacija ilegalnih ljudi u zemlji koju provodi Trumpova administracija. Bijela kuća izjavila je da nije bio uključen u dodjelu ikakvih ugovora.

Tom Homan - 3 Foto: Afp

"On je profesionalni policijski službenik i javni službenik cijelog života koji obavlja fenomenalan posao u ime predsjednika Trumpa i zemlje", rekla je u izjavi Abigail Jackson, zamjenica glasnogovornice Bijele kuće.

Istraga velike porote o Homanu u Zapadnom okrugu Teksasa još je bila u ranoj fazi kada se Trump vratio u Bijelu kuću u siječnju.

Emil Bove, koji je bio vršitelj dužnosti zamjenika državnog odvjetnika, a sada je savezni sudac, obaviješten je o slučaju u veljači, rekao je jedan od izvora. U toj razmjeni izrazio je nezadovoljstvo istragom i rekao da je to primjer operacije "duboke države", misleći na ideju da neizabrani dužnosnici tajno kontroliraju vladu.

Tom Homan - 2 Foto: Afp

U izjavi Patela i Blanche navodi se da je istraga "očito politička istraga" i "još jedan primjer kako je Bidenovo Ministarstvo pravosuđa koristilo svoje resurse za ciljanje saveznika predsjednika Trumpa".

Homan je bio dužnosnik u Službi za imigraciju i carine SAD-a pod predsjednikom Barackom Obamom i vršitelj dužnosti ravnatelja tijekom Trumpovog prvog mandata.

Tijekom Trumpove četiri godine izvan vlasti, Homan je vodio konzultantsku tvrtku kako bi pomogao tvrtkama da dobiju vladine ugovore vezane uz imigraciju.

Tom Homan - 1 Foto: Afp

U snimljenoj tajnoj operaciji, Homan je tvrdio da će novac od mita čuvati u zakladi dok ne završi službu u Trumpovoj administraciji, rekao je jedan od izvora.

Nedugo nakon sastanka na kojem je kritizirao Homanovu istragu, Bove je zasebno naredio da se odbace optužbe za korupciju protiv gradonačelnika New Yorka Erica Adamsa, što je potaknulo ostavke profesionalnih tužitelja. Adams je inače demokrat koji se nakon svojeg korupcijskog sklandala priklonio Trumpu, pa je sad odjednom i optužba za korupciju odbačena.

Eric Adams - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Ministarstvo pravosuđa također je uglavnom raspustilo jedinicu koja procesuira slučajeve korupcije, a koja je sudjelovala u Homanovom slučaju.