saslušanje pred odborom

Žestoki okršaj Trumpovog čovjeka s demokratima: Na meti zbog Epsteina, političkih otpuštanja...

Piše Hina, 17. rujna 2025. @ 07:38 komentari
Kash Patel - 1
Kash Patel - 1 Foto: AFP
Demokrati su žestoko napali ravnatelja FBI-a na Odboru za pravosuđe.
