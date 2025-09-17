Žestoki okršaj Trumpovog čovjeka s demokratima: Na meti zbog Epsteina, političkih otpuštanja...

Ravnatelj FBI-a Kash Patel sukobio se u utorak sa senatorima iz Demokratske strane koji su na Odboru za prvosuđe doveli u pitanje njegov profesionalizam optužujući ga da je američku saveznu policiju pretvorio u alat za progon političkih protivnika američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Aktivni u ovo doba godine
VIDEO Opasni insekt vratio se u Hrvatsku nakon 50 godina: Ubod izaziva brojne alergijske reakcije, pa i smrt
Park-šuma u centru
Žele izgraditi megalomanski hotel s osam etaža na atraktivnoj lokaciji, stanovnici se pobunili: "Teško je protiv investitora..."
Brojni se opraštaju
Velika tragedija: Dugogodišnji načelnik općine poginuo u nesreći s traktorom
Javno saslušanje tijekom istrage o ubojstvu konzervativnog političkog aktivista Charlieja Kirka pretvorilo se u verbalni dvoboj između demokrata i Patela, pri čemu je republikanski predsjednik Odbora za pravosuđe Senata Charles Grassley odigrao ulogu mirotvorca na strani ravnatelja.
Patel je u svom svjedočenju istaknuo porast uhićenja FBI-a zbog nasilnih zločina i zapljena ilegalnog oružja, dodavši kako su SAD pod Trumpovim vodstvom postale sigurnija zemlja, jer se s ulica uklanjaju ilegalne droge i ilegalni imigranti.
Demokrati su mu postavljali pitanja o njegovom vođenju istrage o ubojstvu Kirka, uključujući Patelovo netočno piopćenje da je strijelac uhvaćen, kao i o dosjeima pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina i navodno politički motiviranim progonima Trumpovih protivnika od strane FBI-a.
Patel se tijekom saslušanja sukobio se s demokratskim senatorom Coreyjem Bookerom, koji je Patela optužio da je potpuno nesposoban i da neustavno iskorištava FBI za lov na ilegalne imigrante.
"Obećavate da ćete objaviti dosje Epstein, ali sada tajite dosje Epstein. Najavljujete uhićenje osumnjičenika za teško ubojstvo i ups! Više nemate osumnjičenika," kazao je senator Booker iz New Jerseyja
Patel se još jednom branio jer je na X-u, samo nekoliko sati nakon ubojstva Kirka 10. rujna, objavio kako je počinitelj ovog "strašnog ubojstva" u pritvoru. Zatim se morao povući, objavivši da je osumnjičenik, nakon što je oslobođen svih optužbi, pušten na slobodu. U utorak je ponovio da se "mogao izraziti opreznije", ali je porekao da je napravio "pogrešku".
Napetost je dodatno porasla tijekom razmjene mišljenja o otkazima FBI-a sa senatorom Adamom Schiffom, kojeg je Kash Patel nazvao "sramotom i političkim klaunom".
Kash Patel - 2
Foto:
AFP
Patel je odbacio sve stranačke motive u valu otpuštanja koje je predvodio, inzistirajući da su se temeljili isključivo na kriterijima profesionalne kompetencije.
"Svatko tko je otpušten nije ispunio potrebe FBI-a i nije ispunio svoje ustavne dužnosti," rekao je.
U slučaju Epstein, branio je zajedničku objavu Ministarstva pravosuđa i FBI-a u srpnju da nisu otkrili nikakve nove dokaze u slučaju koji bi opravdavali objavljivanje dodatnih dokumenata.
"Objavili smo sve vjerodostojne informacije," rekao je Patel.
Kash Patel - 3
Foto:
AFP
"Smatram gadljivim svakoga tko odbacuje naših 31 godinu zajedničkog iskustva koje je sada na čelu FBI-a," rekao je Patel misleći na sebe i Dana Bongina, koji obnaša dužnost zamjenika direktora FBI-a.