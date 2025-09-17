Žestoki okršaj Trumpovog čovjeka s demokratima: Na meti zbog Epsteina, političkih otpuštanja...

Ravnatelj FBI-a Kash Patel sukobio se u utorak sa senatorima iz Demokratske strane koji su na Odboru za prvosuđe doveli u pitanje njegov profesionalizam optužujući ga da je američku saveznu policiju pretvorio u alat za progon političkih protivnika američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Javno saslušanje tijekom istrage o ubojstvu konzervativnog političkog aktivista Charlieja Kirka pretvorilo se u verbalni dvoboj između demokrata i Patela, pri čemu je republikanski predsjednik Odbora za pravosuđe Senata Charles Grassley odigrao ulogu mirotvorca na strani ravnatelja.

Patel je u svom svjedočenju istaknuo porast uhićenja FBI-a zbog nasilnih zločina i zapljena ilegalnog oružja, dodavši kako su SAD pod Trumpovim vodstvom postale sigurnija zemlja, jer se s ulica uklanjaju ilegalne droge i ilegalni imigranti.

Demokrati su mu postavljali pitanja o njegovom vođenju istrage o ubojstvu Kirka, uključujući Patelovo netočno piopćenje da je strijelac uhvaćen, kao i o dosjeima pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina i navodno politički motiviranim progonima Trumpovih protivnika od strane FBI-a.

Patel se tijekom saslušanja sukobio se s demokratskim senatorom Coreyjem Bookerom, koji je Patela optužio da je potpuno nesposoban i da neustavno iskorištava FBI za lov na ilegalne imigrante.

"Obećavate da ćete objaviti dosje Epstein, ali sada tajite dosje Epstein. Najavljujete uhićenje osumnjičenika za teško ubojstvo i ups! Više nemate osumnjičenika," kazao je senator Booker iz New Jerseyja

Patel se još jednom branio jer je na X-u, samo nekoliko sati nakon ubojstva Kirka 10. rujna, objavio kako je počinitelj ovog "strašnog ubojstva" u pritvoru. Zatim se morao povući, objavivši da je osumnjičenik, nakon što je oslobođen svih optužbi, pušten na slobodu. U utorak je ponovio da se "mogao izraziti opreznije", ali je porekao da je napravio "pogrešku".

Napetost je dodatno porasla tijekom razmjene mišljenja o otkazima FBI-a sa senatorom Adamom Schiffom, kojeg je Kash Patel nazvao "sramotom i političkim klaunom".

Kash Patel - 2 Foto: AFP

Patel je odbacio sve stranačke motive u valu otpuštanja koje je predvodio, inzistirajući da su se temeljili isključivo na kriterijima profesionalne kompetencije.

"Svatko tko je otpušten nije ispunio potrebe FBI-a i nije ispunio svoje ustavne dužnosti," rekao je.

U slučaju Epstein, branio je zajedničku objavu Ministarstva pravosuđa i FBI-a u srpnju da nisu otkrili nikakve nove dokaze u slučaju koji bi opravdavali objavljivanje dodatnih dokumenata.

"Objavili smo sve vjerodostojne informacije," rekao je Patel.

Kash Patel - 3 Foto: AFP

"Smatram gadljivim svakoga tko odbacuje naših 31 godinu zajedničkog iskustva koje je sada na čelu FBI-a," rekao je Patel misleći na sebe i Dana Bongina, koji obnaša dužnost zamjenika direktora FBI-a.