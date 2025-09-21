Na dohvat ruke, pristupačna cijenom, a ipak joj nismo skloni: "Polako raste interes"

Hvalimo se mediteranskom kuhinjom, riba nam je na dohvat ruke, ali ipak po njezinoj konzumaciji i dalje plešemo oko europskog prosjeka. Cijena ne bi trebala biti opravdanje jer najzdravija - plava riba je i najjeftinija.

Kako je popularizirati, znaju u Crikvenici - cijeli mjesec jede se po promotivnim cijenama. Kilogram srdela i inćuna ide već od 4€, a sve više raste i interes posjetitelja.

"Nas je četvero, trojica muških u obitelji. Dva kilograma srdelica neka bude po 10 eura, još neke mahune po 6-7 s krumpirom i oko 15-16 eura se može proći. Prije svega je zdravo", ispričala je Ljiljana iz Rijeke.

Tijekom cijelog mjeseca svaki petak su crikveničkim restoranima ekskluzivne večere s plavom ribom.

"Ljudi su prepoznali to i po malo iz godine u godinu raste interes za tim menijima i plavom ribom", rekao je Nikola Udovičić, Chef restorana.

