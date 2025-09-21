Na dohvat ruke, pristupačna cijenom, a ipak joj nismo skloni: "Polako raste interes"
Piše Katarina Jusić Mezga/DNEVNIK.hr,
21. rujna 2025. @ 20:16
Crikvenica kroz zanimljivu kampanju podiže interes za zdravom i jeftinom namirnicom kojom je Hrvatska bogata.
Hvalimo se mediteranskom kuhinjom, riba nam je na dohvat ruke, ali ipak po njezinoj konzumaciji i dalje plešemo oko europskog prosjeka. Cijena ne bi trebala biti opravdanje jer najzdravija - plava riba je i najjeftinija.
Kako je popularizirati, znaju u Crikvenici - cijeli mjesec jede se po promotivnim cijenama. Kilogram srdela i inćuna ide već od 4€, a sve više raste i interes posjetitelja.
"Nas je četvero, trojica muških u obitelji. Dva kilograma srdelica neka bude po 10 eura, još neke mahune po 6-7 s krumpirom i oko 15-16 eura se može proći. Prije svega je zdravo", ispričala je Ljiljana iz Rijeke.
Tijekom cijelog mjeseca svaki petak su crikveničkim restoranima ekskluzivne večere s plavom ribom.
"Ljudi su prepoznali to i po malo iz godine u godinu raste interes za tim menijima i plavom ribom", rekao je Nikola Udovičić, Chef restorana.
