Crnogorski predsjednik Milo Đukanović nakon tri desetljeća izgubio je većinu u parlamentu. Na parlamentarnim izborima tijesnu prevagu odnijele su potpuno različite, ali udružene oporbene stranke.

Takvim ishodom posebno su zadovoljne Srbija i Rusija koje se nadaju promjeni vanjskopolitičkog smjera Crne Gore. Dr.sc. Gordan Akrap, stručnjak za informacijske znanosti i komunikologiju u Dnevniku Nove TV objasnio je što će se dalje događati.

Na pitanje je li Đukanović 'otpisan', odgovorio je kako se 'mrtvi na kraju broje'.

"Poznati su rezultati izbora, ali nisu poznati odnosi koji će dovesti do toga koja će se koalicija formirati. Naime, prosrpska i proruska koalicija već je unaprijed proglasila svoju apsolutnu pobjedu i mogućnost da će formirati vladu s obzirom na to da očekuju kako će dobiti 41 glas u Skupštini Crne Gore, na temelju činjenice da se radi o strankama čiji su glasači glasali uglavnom protiv Mila Đukanovića", kazao je Akrap.

"Ne bih bio u potpunosti siguran jer te stranke, te koalicije koje čine dvadesetak različitih stranka, imaju bitno različita i identitetska i vjerska i nacionalna i politička određenja", dodao je Akrap.

Pred Crnom Gorom zahtjevna budućnost

Smatra da je pred Crnom Gorom vrlo zahtjevna i izazovna budućnost.

"Teško je očekivati da će se vrlo lako postići kompromis oko formiranja vlade. Očekujem da će ti pregovori biti dugotrajni i vrlo zahtjevni i da će se Srpska pravoslavna crkva, kao što se i umiješala u izborni proces izravno kao političko tijelo, pokušati i ovdje izravno umiješati kako bi potakla dodatne aktivnosti i kako bi pritisla i dr. Dritana Abazovića i njegovu stranku da se pridruži tom prosrpskom, odnosno proruskom bloku", objasnio je Akrap.

Antiđukanovićeva koalicija i njezin opstanak

Za antiđukanovićevu koaliciju kaže kako je teško očekivati da se dugoročno održi.

"Ukoliko se dogodi situacija da se taj 41 glas formira na toj poziciji, teško je očekivati da će oni dugoročno opstati. Naime, radi se o grupaciji u kojoj su potpuno drugačiji. Imate one koji apsolutno negiraju suverenitet Crne Gore kao države i kao članice Europske unije i NATO saveza i crnogorsko etničko biće. Dok imate i Abazovića koji se izjašnjava kao Crnogorac i slavi s crnogorskim zastavama i na političkoj liniji suverenista i ulaska u EU i NATO saveza", objasnio je Akrap.

Kaže kako bi on, na mjestu Mile Đukanovića i DPS-a, razgovarao upravo s Abazovićem.

"Otišao bih kod Abazoviću i rekao mu 'kolega, nudimo vam ulazak u koaliciju, mjesto potpredsjednika vlade i ministra unutarnjih poslova ili ministra pravosuđa, izvolite, pomozite nama da se borimo protiv korupcije'. Abazović i njegovi neće nikada moći dobiti ni približno toliki utjecaj u budućoj crnogorskoj vladi ukoliko dođe do prosrpske i proruske vlade", objasnio je Akrap.

Srpska pravoslavna crkva političko tijelo

Smatra da je Srpska pravoslavna crkva izrazito hegemonistički orijentirana. "Ona je, kako smo vidjeli u Domovinskom ratu, izrazito hegemonistički orijentirana i izrazito političko tijelo. Ona od davnina negira postojanje crnogorskog etničkog bića isto kao što je negirala i neka druga tijela", kazao je.

"Pod vodstvom amfilohija Radovića postavili su se kao snažno političko tijelo, uspjeli su okupiti brojne prosrpke i proruske snage. Usudio bih se reći da je to njihov uspjeh, nije pobjeda. Ne treba zanemariti ni činjenicu ambicije amfilohija da naslijedi bolesnog srpskog patrijarha", objasnio je Akrap.

Ne isključuje nove nerede na ulicama

Ne isključuje nove nerede na crnogorskim ulicama.

"Ne bih ih isključio ukoliko dođe do nemogućnosti formiranja i stabilizacije bilo koje nove vlasti. Pogotovo ukoliko ta nova vlast ne bude uključivala prosrpske i proruske stranke. Vidjeli ste na ulicama, na proslavama, gdje se slavila navodno pobjeda, dominirale su srpske zastave. Zamislite da se u drugoj državi slavi s drugim zastavama politička pobjeda", kazao je Akrap.

Smatra da je to prijetnja. "Tu se vidi ozbiljna prijetnja hibridnim ratom, što se događalo u Crnoj Gori za vrijeme izborne kampanje. Kako bi okupili pravoslavni živalj u Crnoj Gori - Srpska pravoslavna crkva je plasirala dezinformaciju, jer se zna da Crnogorska pravoslavna crkva neće biti autokefalna, da će oni prijeći na grčkokatolički obred i da bi prešli pod nadležnost, uvjetno rečeno, rimskog Pape. To je ozbiljan problem i to je ozbiljna dezinformacija koja je puštena u javnost", istaknuo je Akrap.

