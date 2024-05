VIDEO/FOTO Tko je čovjek koji bi mogao razrušiti carstvo Viktora Orbana?

Više od desetljeća mađarski čelnik Viktor Orban centralizirao je vlast i širio svoj utjecaj na pravosuđe, medije, sveučilišta i kulturne institucije dok je njegovao veze s Moskvom, Pekingom i krajnje desničarskim pokretima diljem svijeta. No u veljači ove godine pojavila se sjena nakon koje je ubrzo zabljesnula nova zvijezda mađarske političke scene, ponikla, doduše, u njedrima Orbanove stranke, a sada bi ga mogla doći glave.

Peter Magyar, 43-godišnji odvjetnik po struci, pripadao je nekoć elitnom krugu oko vladajuće stranke Fidesz. Služio je svojedobno kao mađarski diplomat i obnašao visoke dužnosti u državnim tijelima. Bio je u braku s Judit Vargom, bivšom ministricom pravosuđa, koja je trebala voditi listu stranke Fidesz na europskim izborima u lipnju. Par koji ima troje djece nekoć je prikazivan kao savršena, uzorna konzervativna obitelj.

Skandal kojim je možda započeo Orbanov pad

Do veljače tadašnja predsjednica države Katalin Novák i Judit Varga, ondašnja ministrica pravosuđa, bile su najistaknutije žene Fidesza, stranke kojom dominiraju muškarci.

No zbog pomilovanja suučesnika osuđenom zlostavljaču djece morale su odstupiti s obzirom na to da je njihova odluka o pomilovanju izazvala bijes javnosti i niz prosvjeda na ulicama Budimpešte.

Novák, koja je priznala da je pogriješila, često se spominjala kao ključna Orbánova suradnica, a i sama je bila potpredsjednica Fidesza, stranke koja je na vlasti od 2010. Osim toga, Novák je bivša ministrica i bila je prva ženska predsjednica u povijesti Mađarske, a otvoreno se zalagala za tradicionalne obiteljske vrijednosti i zaštitu djece.

S obzirom na to da je Varga obavljala funkciju ministrice pravosuđa u trenutku kada je Novak potpisala odluku o pomilovanju osobe koja je osuđena za suučesništvo u pedofiliji, Varga je poručila da preuzima političku odgovornost za potpisivanje odluke predsjednice jer je nastavila više od 25 godina staru praksu da ministar pravosuđa uzima u obzir odluku predsjednika o pomilovanju.



Da bi pokušao smanjiti političku štetu, Orban je podnio parlamentu ustavni amandman prema kojem predsjednik države neće moći pomilovati počinitelje zločina protiv djece, no izostalo je pravo objašnjenje za odluku o pomilovanju, što je kod kritičara pobudilo sumnje da se nastoji izbjeći dublje razmatranje tog problema.

"Je li normalno da nekoliko obitelji posjeduje pola države?"

Tada se na sceni iznenada pojavio Péter Magyar, u to vrijeme već oko godinu dana bivši suprug Judit Varge, koji je Orbána i njegove tih dana javno optužio za korupciju. Nacionalnu pozornost privukao je jer je insajder i iz prve ruke zna što se događa unutar vlasti, a k tome je i objavio snimku razgovora s bivšom suprugom u kojem su njih dvoje razgovarali o korupciji na najvišim razinama vlasti.

"Sada je vrijeme da se kaže da ovako dalje ne može", izjavio je Magyar i zapitao je li normalno da nekoliko obitelji posjeduje pola države? Javno je optužio visoke dužnosnike unutar strukture Fidesza da se skrivaju iza Novák i Varge dok u sklopu režima rade samo u cilju vlastitog bogaćenja.

Njegov prvi intervju prikupio je više od 2,4 milijuna pregleda na YouTubeu, njegov prvi skup 15. ožujka privukao je tisuće na ulice Budimpešte, a zatim su uslijedili i novi prosvjedi.

Najnoviji je održan prošle subote i okupio je tisuće Mađara koje su prosvjedovale protiv Orbana mjesec dana prije početka izbora za Europski parlament i lokalnih izbora zakazanih za početak lipnja. Magyar, kojeg neki promatrači smatraju prvom ozbiljnom prijetnjom Orbanu u posljednjih nekoliko godina, organizirao je skup na kojem je sudjelovalo oko 10.000 ljudi u istočnom gradu Debrecenu, uporištu Fidesza.

Kap koja je prelila čašu

"Dok je moja bivša žena bila članica Vlade, bilo mi je nemoguće javno istupiti", rekao je Magyar i kazao da je kap koja je prelila čašu bilo upravo rješavanje skandala predsjedničkog pomilovanja: "U tom trenutku svima je postalo jasno da su poruke vladajuće stranke bile potpuno licemjerne."

''Bila je to dugotrajna unutarnja borba, ali brza i iznenadna odluka. Nije bilo nikakvog plana s moje strane da uđem u politiku, mislim da sam dužan javno reći istinu o vladi i oligarsima", kazao je Magyar za Guardian.

"Njegov insajderski izvještaj potvrdio je kritike koje su iznosile mađarske organizacije civilnog društva, mediji i institucije Europske unije o tome kako je korupcija postala sustavna pod Orbánom, što je dovelo do ekstremnog bogaćenja njegovih bliskih suradnika", rekao je za Guardian Sándor Léderer, direktor K-Monitora, nevladine organizacije koja se bori protiv korupcije i promiče transparentnost u Mađarskoj.



Veliki prosvjedi protiv Orbana

Nakon što je početkom travnja Magyar uspio privući nekoliko desetaka tisuća ljudi na protuvladine prosvjede u Budimpešti, krenuo je u obilazak regija. Organizirao je prosvjed u Pečuhu na kojem je sudjelovalo do 10.000 ljudi. Istodobno je vješto nastupao i na društvenim mrežama. Organizirao je odabir kandidata stranke TISZA za Europski parlament preko javnog online glasanja u kojem je sudjelovalo gotovo 100.000 ljudi.

Magyar se iz vladina insajdera prometnuo u glasnog kritičara. Svojim oštrim objavama na Facebooku cilja na visokopozicionirane osobe u Vladi, posebno na Antala Rogána, koji vodi Orbanovu komunikacijsku mašinu i nadzire tamošnje obavještajne službe. Magyar je pak godinama bio osobni prijatelj Gergelyja Gulyása, ministra i sadašnjeg Orbánova šefa kabineta, koji ga je navodno upoznao s bivšom ženom.

Sporna snimka

Magyar je nedavno objavio snimku svoje bivše supruge koja očito inkriminira članove Orbánova unutarnjeg kruga u korupcijskom skandalu.

Tvrdi da dvominutna snimka, snimljena prošle godine, dokazuje da je Rogán petljao s dokumentima povezanima s opsežnim korupcijskim sporom u koji je upleten Pál Völner, bivši državni tajnik u ministarstvu pravosuđa, dok je Varga bila ministrica. Völner je podnio ostavku 2021. nakon što su ga tužitelji optužili za primanje mita.

"To pokazuje da je pravosudni sustav pod političkim utjecajem, da su ključne osobe petljale s istragama i da je Varga to znala", smatra oporbena političarka Katalin Cseh, mađarska zastupnica u Europskom parlamentu.

"Ovo je vrlo jasan dokaz da mađarski pravosudni sustav nije slobodan i neovisan", dodala je za Politico i istaknula: "To je također jedan od prvih slučajeva kada je netko iz Orbánova najužeg kruga progovorio."

Dobra podloga

Magyar, koji zagovara konzervativne vrijednosti kao i Orban, predstavlja se kao centrist i fokusira se na domaća pitanja – borbu protiv korupcije, poboljšanje zdravstvene skrbi, modernizaciju obrazovnog sustava, a cilj mu je ujediniti snažno polarizirano mađarsko društvo.

Magyar je dugo bio dobro povezana ličnost u mađarskoj desničarskoj sredini. Iako prije veljače nije bio poznat široj javnosti, potječe iz obitelji koja je bila aktivna u javnom životu: majka mu je dužnosnica u mađarskom pravosudnom sistemu, djed je bio poznati sudac, brat novinar, a jedan od njegovih rođaka bio je predsjednik Mađarske početkom 2000-ih.

Njegova stranka Tisza – Poštovanje i sloboda najavila je da će na europskim izborima 9. lipnja sudjelovati s 12 kandidata, a Magyar će biti prvi na stranačkoj listi iako je ranije kazao da će odustati od mjesta u Europskom parlamentu ako osvoji mandat, a istraživanja javnog mnijenja su pokazala da će stranka vjerojatno na izborima dobiti mjesta u EP-u. Također je najavio da će na skorašnjim lokalnim izborima kandidirati četiri kandidata na izborima za mjesna vijeća u Budimpešti.



Ozbiljne optužbe na račun Magyara

Vladajući su Magyara proglasili oportunistom koji traži novu karijeru nakon što je izgubio nekoliko mjesta u državnim kompanijama poslije razvoda s bivšom ministricom, a u nekim medijima pojavile su se tvrdnje da je Magyar maltretirao suprugu dok su bili u braku. Varga se uglavnom povukla iz javnosti u veljači, ali je 17. ožujka objavila video o obiteljskom zlostavljanju i napisala na Facebooku: "Uvijek postoji izlaz." Pritom nije spominjala svoga bivšeg muža.

Magyar, koji s bivšom ženom dijeli skrbništvo nad njihovom djecom, oštro je demantirao takve glasine. Upitan o optužbama, rekao je za Guardian: "Nikad nisam povrijedio svoju bivšu ženu, majku naše troje djece. Sada imamo priliku odvojeno živjeti sretan život s naša fantastična tri sina. Cijela ova priča dio je propagandne kampanje, ali je totalno kontraproduktivna. Lljudi nisu glupi, imamo više pristaša nego prije." Varga nije odgovorila na Guardianov upit za komentar.

Iz nekih su medija krenule i optužbe da je dojučerašnji fideszovac sklopio tajni pakt s ljevicom, iako njegov uspon ne ide na ruku čelniku ljevice Ferencu Gyurcsányu.

Analitičari i oporbenjaci ističu da se Magyar uvelike oslanja na društvene medije, a Róbert László s Instituta za politički kapital napominje: "Oporbene su stranke u stvarno lošem stanju, a birači se ne poistovjećuju s njima." Postojao je element u mađarskoj kulturi iščekivanja mesije i traženja snažnog vođe koji se može slijediti, no on je skeptičan u vezi Magyarovih šansi da baš on postane taj vođa.

Magyar je optimističan i poručuje: "Nema te moći i propagande koja će moći zaustaviti proljeće i promjene."