Najava iz Sjeverne Koreje izaziva sve veću zabrinutost

Sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un najavio je jačanje nuklearnog arsenala i razvoj novih strateških sustava naoružanja, dok je u glavnom gradu Pjongjang održana velika vojna parada povodom završetka stranačkog kongresa, izvijestili su u četvrtak državni mediji.

Prema navodima agencije KCNA, Kim Jong Un je rekao da država ima "čvrstu volju" dodatno proširiti i ojačati nuklearne snage te povećati broj bojevih glava i operativnih sredstava. Najavio je i razvoj snažnijih interkontinentalnih balističkih projektila, kao i naprednih sustava koji uključuju umjetnu inteligenciju i bespilotne letjelice.

Tjedan dana trajao je Deveti kongres vladajuće Workers' Party of Korea, na kojem su utvrđeni ključni politički ciljevi za sljedećih pet godina, a završio je vojnom paradom kojom je, kako navodi KCNA, demonstriran rast međunarodnog statusa zemlje.

Kim je poručio da mogućnost poboljšanja odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama ovisi o, kako je rekao, spremnosti Washingtona da odustane od "politike konfrontacije", dodajući da u tom slučaju "nema razloga da dvije zemlje ne uspostave dobre odnose". Tijekom prvog mandata američkog predsjednika Donald Trump dvojica čelnika sastala su se tri puta, ali pregovori nisu doveli do trajnog sporazuma.

Istodobno je Sjeverna Koreja zaoštrila retoriku prema Južna Koreja, koju je Kim nazvao najvećim protivnikom i neprijateljom te je odbacio mogućnost dijaloga s vladom predsjednika Lee Jae Myung, unatoč signalima iz Seula o spremnosti na poboljšanje odnosa.