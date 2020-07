Europska pučka pravobraniteljica pokreče istragu. I to zbog slučaja Dubravke Šuice i njezina poziva u emisiju lokalne dubrovačke televizije gdje su gledatelji komentirali njezinu imovinu. Premda joj Europska komisija staje u obranu, pravobraniteljica zbog anonimne prijave naše državljanke, traži očitovanje.

Prije više od dva mjeseca, Šuica se javila uživo u lokalni medij jer su se gledatelji bavili njezinom imovinom.

"Evo, kuham večeru pa čujem da se moje prezime spominje u ovoj vašoj emisiji. Gospodin iznosi objede, neistine, dezinformacije. Podigao je s 5 na 7 milijuna eura“, kazala je potpredsjednica Europske komisije u travnju.

Jedna je građanka poslala pritužbu Europskoj komisiji zbog njezina postupka.

"Drago mi je da građani prepoznaju važnost EU institucija. Na kraju i da EU institucije reagiraju po prijavama“, kazao je Paško Tomaš, novinar Du TV-a.

Europska komisija se očitovala. Kažu, potpredsjednica nije narušavala pravo na slobodu govora. Šef hrvatske diplomacije o cijelom slučaju ne zna mnogo.

"Nisam baš upoznat s tim, to treba sagledavati iz nekakvih predizbornih aktivnosti. Mislim da je to malo prenaglašeno i da tu nema nikakvih problema“, kaže Gordan Grlić Radman. Za ministra problema nema, no za europsku pravobraniteljicu očito ima.

"Odlučila sam otvoriti istragu u vezi s ovom žalbom. Moj istražni tim pregledao je transkript nastupa.... (potpredsjednice u emisiji i povezana izvješća u hrvatskim medijima. Prema ovom transkriptu,)...potpredsjednica Šuica priznaje da gledatelj "ima pravo na svoj stav ", ali također kaže, smatra da mediji ne bi trebali emitirati ili objavljivati izjave koje kritiziraju javne osobe. Ona također implicira da medij dopušta takve kritičke izjave kako bi povećao svoju popularnost“, kazala je Emily O'Reilly, europska pučka pravobraniteljica.

Još prije dva mjeseca, u istom programu, kolega novinar joj je ponudio da iznese svoj stav. Odgovorila je sljedeće: "U ovoj državi postoje institucije koje to znaju. Jako je interesantno da se vi uopće bavite time!". Odgovor nije dala, ali je usput dodala, kako je kuma istoj toj televiziji.

"Mislim da apsolutno nisam 'falio' u toj emisiji. Nekoliko puta sam joj dao priliku da demantira bilo koju izjavu gledatelja, ona to nažalost nije učinila“, rekao je Paško Tomaš.

Europska pučka pravobraniteljica odlučila je rok za očitovanje Europskoj komisiji prolongirati do rujna zbog ljetne stanke. U predstavništvo EK u Zagrebu, kažu odgovorit će u propisanom roku. Dubravka Šuica pak, ni na poruke ni na pozive, nije odgovarala cijeli dan.

