FOTO Što to Trump gradi ispred Bijele kuće za svoj 80. rođendan? Poznato je što sprema

Trumpova administracija zapoečela je s gradnjom privremene UFC arene na travnjaku Bijele kuće uoči 250. obljetnice SAD-a i osamdesetog rođendana predsjednika.

Ispred rezidencije američkog predsjednika stigle su dizalice i građevinska oprema, a on je ranije najavio da će arena imati pet tisuća mjesta i biti "odmah ispred ulaznih vrata Bijele kuće".

Gradnja privremene UFC arene ispred Bijele kuće Foto: Getty Images via AFP

Oko kaveza trebala bi biti postavljena pozornica u crvenoj, bijeloj i plavoj boji, ispod velikog luka ukrašenog motivima američke zastave. Planirana su i dva velika ekrana za prijenos borbi uživo.

Oko pozornice i kaveza bit će postavljene tisuće privremenih sjedala. Uz sam rub borilišta predviđen je prostor i za orkestar koji će pratiti događaj glasnom glazbom.

Trump je ideju o UFC priredbi u Bijeloj kući prvi put spomenuo prošle godine tijekom govora za Dan neovisnosti.

U prosincu je tvrdio da će se održati "osam ili devet borbi za naslov, najvećih koje su ikad organizirali". No, kao i procjene broja gledatelja, smanjen je i broj planiranih mečeva, piše Guardian.

Program sada uključuje dvije borbe za naslov. Glavni događaj večeri bit će meč lake kategorije između Ilije Topurije i Justina Gaethjea, dok će se Alex Pereira i Ciryl Gane boriti za privremeni naslov u teškoj kategoriji. Trump je inače blizak prijatelj predsjednika UFC-a Dane Whitea.