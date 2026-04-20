Uzbuna u Srbiji! Zbog najave iz EU-a vlada donijela hitnu odluku, reagirala i Brnabić: "To ne bi bilo fer"

Europska unija zamrznut će sredstva namijenjena Srbiji jer zemlja nazaduje u proeuropskim reformama, doznaje N1.

Očekuje se da će povjerenica EU-a za proširenje Marta Kos to i službeno objaviti na sastanku Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta (AFET) u ponedjeljak.

Srbija ostaje bez 1,5 milijardi eura iz takozvanog Plana rasta zbog kontroverznih pravosudnih reformi. Međutim, konačna odluka bit će donesena nakon što Venecijanska komisija objavi svoje mišljenje o takozvanim Mrdićevim zakonima.

Prema mišljenju Marte Kos, Srbija usvajanjem i provedbom tih zakona nazaduje na putu prema EU. Također je zatražila da se njihova primjena zakonski obustavi.

Osim toga, doznaje N1, svih šest država zapadnog Balkana suočava se s mogućnošću da ostane uskraćeno za više od 700 milijuna eura ako propuste ispuniti reformske zadatke do 30. lipnja.

Riječ je o reformama koje su trebale biti obavljene do kraja lipnja prošle godine, ali je taj rok u međuvremenu pomaknut.

Reakcija Srbije

Zamrzavanje sredstava Srbiji komentirala je u ponedjeljak Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Srbije.

"Iskreno ne verujem da će povjerenica Marta Kos tražiti zamrzavanje EU fondova, prije svega zato što to ne bi bilo fer, s obzirom na to da mi nismo još ni dobili mišljenje Venecijanske komisije. Kada pogledate u tom smislu koliko smo ažurni, znajte da ovo što ćemo mi dobiti mišljenje stručnog tima, da bi praktički mišljenje Venecijanske komisije došlo tek u lipnju", rekla je, a prenosi Blic.

Kako navodi Nova.rs, nakon najave da bi Kos trebala objaviti zamrzavanje 1,5 milijardi eura za Srbiju, srpska vlada naložila je svim državnim organima da prilikom pripreme zakona ili podzakonskih akata posebno moraju obratiti pozornost na usklađenost predloženog propisa s pravnim dostignućima Europske unije, kao i na to je li se o predloženom propisu prethodno konzultiralo s Europskom komisijom.