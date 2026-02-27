Obavijesti Foto Video Pretražite
slave "heroja"

Estonski premijer: "Putin si ne može priuštiti kraj rata. Evo što Europa treba učiniti"

Piše K. Č., 27. veljače 2026. @ 09:37 komentari
Kristen Michal
Kristen Michal Foto: Afp
Prerani mir bez čvrstih sigurnosnih jamstava mogao bi stvoriti nestabilnosti diljem Europe, upozorio je estonski premijer Kristen Michal.
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene