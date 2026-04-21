Skupina mladih dogovorila okršaj u parku: Odjednom su se začuli pucnjevi, ima mrtvih

Skupina mladih dogovorila se da će se potući u parku u ponedjeljak ujutro. No planirna tučnjava eskalirala je u masovnu pucnjavu.
Policijski kapetan Winston-Salema Kevin Burns rekao je da su 16-godišnjak i 17-godišnjak umrli na mjestu događaja nakon što su upucani oko 10 sati ujutro u parku Leinbach, u blizini osnovne škole. Petero drugih osoba u dobi između 14 i 19 godina, od čega su četiri djevojke, upucano je i zadobilo je ozljede od kritičnih do lakših, piše NBC News.
Dužnosnici su rekli da je više osoba pucalo iz vatrenog oružja tijekom pucnjave. Šef policije Winston-Salema William Penn rekao je da nitko nije u pritvoru, ali vlasti vjeruju da su neki od ozlijeđenih uključeni u pucnjavu.
