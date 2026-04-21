Skupina mladih dogovorila okršaj u parku: Odjednom su se začuli pucnjevi, ima mrtvih

Užasan incident potresao je američki grad Winston-Salem u Sjevernoj Karolini.

Skupina mladih dogovorila se da će se potući u parku u ponedjeljak ujutro. No planirna tučnjava eskalirala je u masovnu pucnjavu.

Policijski kapetan Winston-Salema Kevin Burns rekao je da su 16-godišnjak i 17-godišnjak umrli na mjestu događaja nakon što su upucani oko 10 sati ujutro u parku Leinbach, u blizini osnovne škole. Petero drugih osoba u dobi između 14 i 19 godina, od čega su četiri djevojke, upucano je i zadobilo je ozljede od kritičnih do lakših, piše NBC News.

Dužnosnici su rekli da je više osoba pucalo iz vatrenog oružja tijekom pucnjave. Šef policije Winston-Salema William Penn rekao je da nitko nije u pritvoru, ali vlasti vjeruju da su neki od ozlijeđenih uključeni u pucnjavu.

More violence in Winston-Salem, NC. A mass shooting happened mid morning that resulted in 7 people being shot. Two men (both minors) were pronounced dead at the scene & 5 others (4 females & 1 male) suffered gunshot wounds are hospitalized. Our city has been under democrat… pic.twitter.com/NPKjUV7dWK — Evans Wroten (@Evans_Wroten) April 20, 2026

"Osjećam se kao i svi ostali. Frustriran sam, ljut sam, tužan sam. Ovo se nije moralo dogoditi", rekao je Penn.

Penn je rekao da ne može odmah odgovoriti jesu li tinejdžeri koji su poginuli bili oni koji su trebali sudjelovati u tučnjavi. Za sada se ne zna zbog čega su se mladići i djevojke odlučili potući.