Hamas neće prihvatiti Trumpov mirovni plan: "Pogledajte čijim interesima služi"

Visoki dužnosnik Hamasa rekao je da će skupina vjerojatno odbaciti mirovni plan Donalda Trumpa za Gazu, rekavši da on "služi interesima Izraela" i "ignorira interese palestinskog naroda".

Ta je osoba rekla da je malo vjerojatno da će Hamas pristati na razoružavanje i predaju oružja, što je ključni uvjet Trumpovog plana.

Navodno se Hamas također protivi raspoređivanju Međunarodnih stabilizacijskih snaga (ISF) u Gazi, što smatra novim oblikom okupacije, piše BBC.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu prihvatio je Trumpov plan tijekom razgovora u Bijeloj kući u ponedjeljak. Hamas još nije dao službeni odgovor. Katarsko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da Hamas odgovorno proučava prijedlog Bijele kuće.

Visoki palestinski dužnosnik upoznat s pregovorima Hamasa rekao je za BBC da su u njih uključeni vođe skupine i unutar i izvan Gaze.

Smatra se da je vojni zapovjednik skupine na tom teritoriju, Ez al-Din al-Haddad, odlučan nastaviti borbu umjesto da prihvati ponuđeni plan. Osobe Hamasa izvan Gaze nedavno su se našle marginalizirane u raspravama jer nemaju izravnu kontrolu nad taocima.

U razgovorima Hamasa, koji bi trebali trajati nekoliko dana, sudjeluju i druge palestinske frakcije.

Oružana skupina Palestinski islamski džihad (PIJ), koja je sudjelovala u napadu 7. listopada i prethodno držala neke izraelske taoce, odbacila je plan u utorak.

Za Hamas se smatra da je ključna sporna točka to što plan zahtijeva da predaju sve taoce odjednom - odustajući od svog jedinog aduta u pregovorima.

Čak i uz podršku Donalda Trumpa planu, postoji nedostatak povjerenja da će Izrael nastaviti svoje vojne operacije nakon što primi taoce, posebno nakon što je pokušao atentat na vodstvo Hamasa u Dohi početkom rujna, prkoseći SAD-u.

Osim toga, karta Gaze koju je podijelila Trumpova administracija prikazuje ono što se čini kao planirana tampon zona duž južne granice Gaze s Egiptom. Nije jasno kako bi se to provodilo, ali ako je Izrael uključen, vjerojatno će i to biti točka sporenja.

Nadalje, otkako je u ponedjeljak navečer pristao na plan, čini se da Netanyahu odustaje od nekoliko uvjeta koje je u njemu naveo.

U videu podijeljenom na X-u, on inzistira na tome da bi izraelska vojska mogla ostati u dijelovima Gaze te da je Izrael rekao da će se "silno oduprijeti" palestinskoj državi. To je protivno uvjetima Trumpovog plana, koji predviđa potpuno povlačenje izraelskih snaga i kaže da bi nakon što plan bude dovršen mogao postojati "vjerodostojan put do palestinskog samoodređenja i državnosti".

Unutar Gaze, Palestinci su uglavnom podržavali plan, ali samo zato što bi on doveo do završetka rata.

Stanovnik Khadar Abu Kweik rekao je za BBC: "Američki plan ima loše klauzule, ali ga podržavam jer će zaustaviti rat i riješiti se Hamasa. Čak i da sam vrag donese plan za kraj ovog pakla u kojem živimo, ja bih ga podržao."

Palestinski novinar Fathi Sabah rekao je: "Odbijanje Hamasa, ne daj Bože, značilo bi davanje Netanyahuu zelenog svjetla za nastavak rata uz američku i zapadnu podršku, kako bi se uništilo ono što je ostalo od Gaze i središnje regije."

"Narod Gaze to ne može podnijeti. Shrvani su, iscrpljeni, očajni i beznadežni", rekao je.

"Žele primirje sada, ne sutra, pod svaku cijenu, iako znaju da plan služi Netanyahuovim interesima, pun je zamki i ne odražava njihove težnje", dodao je.