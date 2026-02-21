Bliži li se kraj zimskom sportu? Samo deset država moći će ugostiti Zimske olimpijske igre do ove godine

Klimatske promjene sve snažnije mijenjaju Zimske olimpijske igre. Snijega je sve manje, a temperature rastu na ključnim lokacijama.

Podaci američkog Centra za snijeg i led pokazuju da su Alpe, Karpati i Apenini u posljednja dva desetljeća izgubili i više od polovice snježnog pokrivača.

U Cortini d’Ampezzo danas je gotovo petina manje dana s temperaturama ispod nule nego nakon Igara 1956. Istraživanje Međunarodnog olimpijskog odbora upozorava da bi do 2040. samo deset zemalja moglo pouzdano ugostiti Igre.

Umjetni snijeg nije trajno rješenje — previsoke temperature ga brzo tope, uz velike energetske i ekološke troškove. Same Igre dodatno povećavaju emisije stakleničkih plinova i stvaraju začarani krug koji preoblikuje zimski sport kakav poznajemo.