Izrael projektilima gađao glavni grad Katra: "Napad je usmjeren na visoko vodstvo Hamasa"

Izraelska vojska tvrdi da je "izvela precizan napad usmjeren na visoko vodstvo terorističke organizacije Hamas" u glavnom gradu Katara Dohi.

"Prije napada poduzete su mjere kako bi se ublažila šteta za civile, uključujući upotrebu preciznog streljiva i dodatnih obavještajnih podataka", dodaje se.

Eksplozije u Dohi prvi je izvijestio novinar Axiosa Barak Ravid, nakon što mu je izraelski dužnosnik rekao da su izraelske snage pokušale atentat na vođe Hamasa. uključujući i Halila al-Haju, glavnog šefa Gaze.

Prema riječima visokog dužnosnika iz regije, na napadnutom sastanku u Dohi bili su prisutni: Khalil al Haja, Khaled Mashaal, Muhammad Darwish, Razi Hamad i Izzat al-Rishq.

Saudijska televizijska mreža Al-Arabiya izvijestila je da je al-Haja, koji je prethodno bio zamjenik predsjednika političkog biroa Hamasa, ubijen u napadu.

Al Jazeera TV, pozivajući se na izvore Hamasa, javlja da je pregovaračka delegacija militantne skupine bila meta napada tijekom sastanka u Dohi.

Grad je bio domaćin nekoliko rundi mirovnih pregovora s ciljem okončanja rata u Gazi, piše Sky News.

IDF se oglasio

Izraelska vojska preuzela je odgovornost za napad na vodstvo Hamasa u glavnom gradu Katara.

Evo cjelovite izjave IDF-a i Izraelske sigurnosne agencije.

"IDF i ISA izveli su precizan napad usmjeren na visoko vodstvo terorističke organizacije Hamas.

Godinama su ovi članovi vodstva Hamasa vodili operacije terorističke organizacije, izravno su odgovorni za brutalni masakr 7. listopada te su orkestrirali i upravljali ratom protiv države Izrael.

Prije napada poduzete su mjere kako bi se ublažila šteta za civile, uključujući upotrebu preciznog streljiva i dodatnih obavještajnih podataka.

IDF i ISA će nastaviti odlučno djelovati kako bi porazili terorističku organizaciju Hamas odgovornu za masakr 7. listopada", stoji u zajedničkoj izjavi.

Trump podržao, dok Katar osuđuje

Izraelski mediji izvještavaju da je američki predsjednik Donald Trump dao Izraelu odobrenje za napad na vodstvo Hamasa u Kataru.

Kanal 12 u svom izvješću citira izraelskog dužnosnika koji je rekao da je Trump "dao zeleno svjetlo".

Doha tvrdi da je izraelski napad na glavni grad Katara, za koji tvrde da je bio usmjeren protiv vodstva Hamasa, flagrantno kršenje međunarodnog prava.

Kaže da osuđuje "kukavički" udar, dodajući da je istraga trenutno u tijeku na "najvišoj razini".

Hamasovo vodstvo u egzilu dugo je bilo smješteno u Kataru, a Katarani djeluju kao posrednici između militantne skupine i Izraela u nastojanjima da se postigne dogovor o primirju u Gazi.

Netanyahu: "Izrael preuzima odgovornost"

Ured Benjamina Netanyahua objavio je izjavu nakon izraelskih napada u Dohi.

"Današnja akcija protiv glavnih terorističkih vođa Hamasa bila je potpuno neovisna izraelska operacija", navodi se.

"Izrael je to pokrenuo, Izrael je to proveo i Izrael preuzima punu odgovornost."

To dolazi nakon što je nekoliko izvješća u izraelskim medijima sugeriralo da su SAD sudjelovale u operaciji, kao i da je Trump blagoslovio napad.