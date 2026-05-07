Druga najbogatija obitelj svijeta dobiva poticaje EU-a: "Skandal nam se događa pred očima"

Otkriveno je da vladajuća kraljevska obitelj Ujedinjenih Arapskih Emirata profitira od desetaka milijuna eura subvencija Europske unije za uzgoj usjeva namijenjenih Zaljevu.

Prekogranična istraga koju je proveo DeSmog, a objavio The Guardian, otkrila je da su podružnice pod kontrolom obitelji Al Nahyan u šest godina prikupile više od 71 milijun eura za poljoprivredno zemljište koje kontroliraju u Rumunjskoj, Italiji i Španjolskoj.

Obitelj Al Nahyan druga je najbogatija obitelj na svijetu, s procijenjenim bogatstvom većim od 320 milijardi dolara, koje uglavnom potječe od golemih rezervi nafte u Emiratima.

Goleme isplate velikim igračima

Subvencije u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) čine trećinu cjelokupnog proračuna EU-a, a isplaćuju se oko 54 milijarde eura svake godine poljoprivrednicima i ruralnim područjima diljem bloka. No nepoznat udio tog novca završava u rukama stranih investitora – uključujući one pod kontrolom autokratskih država.

U istraživanju su pregledani podaci za tisuće korisnika ZPP-a između 2019. i 2024., pratilo se 110 isplata subvencija mreži tvrtki pod kontrolom obitelji Al Nahyan i jednog od njihovih državnih fondova, ADQ.

Agricost (Rumunjska): Najveći iznosi stigli su preko ove tvrtke koja posjeduje najveću pojedinačnu farmu u EU-u (57.000 hektara), što je pet puta veće od Pariza.

Disproporcija: Samo u 2024. godini Agricost je primio 10,5 milijuna eura izravnih plaćanja – što je više od 1600 puta više od iznosa koji prikupi prosječna farma u EU-u.

Hrana za izvoz, novac iz EU proračuna

Aktivisti su izrazili uzbunu zbog činjenice da UAE, država često osuđivana zbog zatvaranja aktivista i kršenja ljudskih prava, koristi redovite isplate iz EU fondova.

Strategija UAE-a je osigurati opskrbu hranom za vlastitu zemlju jer im pustinjska klima otežava uzgoj. Trenutačno uvoze do 90 posto hrane. Farme u Španjolskoj i Rumunjskoj uzgajaju lucernu i druge usjeve za stočnu hranu koja se izvozi u Zaljev za njihov rastući mliječni sektor.

Kritike i buduće reforme

Thomas Waitz, austrijski zastupnik u Europskom parlamentu iz stranke Zelenih, nazvao je to "skandalom koji se događa svima pred očima".

"99 posto pravih europskih poljoprivrednika prima manje od 100.000 eura subvencija. Taj novac nikada nije bio namijenjen dinastijama koje se bave fosilnim gorivima, već jačanju europskih poljoprivrednika."

Europska komisija predložila je promjene za razdoblje 2028. – 2034. koje bi mogle ograničiti isplate na 100.000 eura po poljoprivredniku godišnje, kako bi se sredstva bolje usmjerila prema malim gospodarstvima, a ne bogatim veleposjednicima i autokratskim režimima.

Napomena: Istraga ističe da su podaci vjerojatno samo dio ukupne slike zbog manjka transparentnosti u korporativnim strukturama UAE-a i nepotpunih službenih podataka o krajnjim vlasnicima tvrtki koje primaju poticaje.