"Ne razumijemo kako se prenosi!" Ebola se širi brže nego što se mislilo, otkriveno kako je sve počelo

Izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo predstavlja golem izazov za humanitarne i medicinske organizacije, upozoravaju iz Liječnika bez granica (MSF). Zbog širenja bolesti i otežane dostave pomoći raste zabrinutost među međunarodnim zdravstvenim organizacijama.

Kate White, voditeljica programa MSF-a koja putuje u DR Kongo u sklopu međunarodne pomoći, izjavila je kako je izuzetno zabrinuta zbog nemogućnosti dostavljanja resursa pogođenim područjima.

Među prvim poznatim žrtvama epidemije bila su i tri volontera Crvenog križa koja su umrla ranije ovog mjeseca. Pretpostavlja se da su se zarazili tijekom rukovanja tijelima preminulih.

Prema dosadašnjim podacima, zabilježeno je više od 200 sumnjivih smrtnih slučajeva i više od 850 mogućih zaraza.

"To dodatno naglašava koliko je važno osigurati sve zaštitne mjere", rekla je White prije leta iz zračne luke Manchester.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) nedavno je upozorila da se bolest možda širi brže nego što se prvotno mislilo te je proglasila izvanredno stanje javnog zdravstva od međunarodnog značaja.

Za ovu vrstu ebole trenutačno ne postoji odobreno cjepivo, iako su neka eksperimentalna cjepiva u razvoju. Također ne postoje ni specifični lijekovi koji ciljano djeluju protiv bolesti, što dodatno otežava liječenje, piše BBC.

White, koja je već radila tijekom prethodnih epidemija ebole u Africi, upozorila je da činjenica da ni nakon godina borbe protiv ebole ne postoje široko dostupna cjepiva, liječenje i brzi dijagnostički testovi mnogo govori o stanju globalnog zdravstvenog sustava.

Posebno ju zabrinjava i zatvaranje zračnog prostora, što otežava dolazak zdravstvenih radnika i medicinske opreme u pogođena područja.

"Količina pomoći koja nam je sada potrebna je ogromna", rekla je. Dodala je da je nužno poboljšati mogućnosti potvrđivanja slučajeva zaraze kako ljudi ne bi nepotrebno ostajali u centrima za liječenje.

"Želimo ih moći otpustiti čim se oporave kako bi se mogli vratiti svojim obiteljima, ali još nismo došli do te faze", poručila je.

Što je ebola i koji su simptomi?

Ebola je rijetka, ali izrazito smrtonosna virusna bolest. Virus uglavnom pogađa životinje, no epidemije među ljudima mogu započeti kada ljudi dođu u kontakt sa zaraženim životinjama ili njihovim mesom.

Simptomi se mogu pojaviti između dva i 21 dan nakon zaraze. Bolest obično počinje simptomima sličnima gripi ili malariji – povišenom temperaturom, glavoboljom i umorom.

Kako bolest napreduje, javljaju se povraćanje i proljev, a u težim slučajevima dolazi do zatajenja organa. Kod nekih pacijenata pojavljuju se i unutarnja te vanjska krvarenja. Virus se prenosi kontaktom sa zaraženim tjelesnim tekućinama, poput krvi ili povraćanja.

Stručnjaci upozoravaju da urbanizacija i približavanje naseljenih područja prirodnim rezervoarima virusa povećavaju rizik od širenja bolesti.

Najnovija epidemija dodatno zabrinjava jer je riječ o rijetkoj vrsti ebole za koju ne postoji cjepivo, a epicentar zaraze nalazi se u području pogođenom sukobima.

"Ova epidemija traje već neko vrijeme prije nego što je otkrivena, što znači da još uvijek ne razumijemo u potpunosti načine prijenosa. A kada to ne razumijemo, puno je teže staviti bolest pod kontrolu", zaključila je White.