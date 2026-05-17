VIDEO Ukrajina zasula Rusiju dronovima: Najmanje troje mrtvih

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći i jutra 556 dronova srušeno.
Najmanje tri osobe poginule su unapadu ukrajinskim dronom na moskovsku regiju, a 12 ih je ozlijeđeno drugdje u napadima dronovima, priopćile su vlasti u nedjelju, dok Rusija pokušava odbiti masovne zračne napade.
"Tehnologija" moskovske rafinerije nafte nije oštećena u noćnom napadu, dok su tri kuće oštećene, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin, dodajući da je u prethodna 24 sata oboreno više od 120 dronova.
The fact that some drones over Moscow can make these turns without being impeded speaks volumes. More than 300 drones were used for the operation against targets in Moscow, Russia, and they have likely overwhelmed in some areas the Russian air defense.
Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov objavio je na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram da je žena poginula kada je pogođena kuća u gradu Himki, sjeverno od Moskve, te da spasilački tim radi na izvlačenju jedne osobe iz ruševina.
Dvojica muškaraca poginula su u selu Pogorelki u okrugu Mitišči, rekao je Vorobjov.
Oštećeno je i nekoliko visokih stambenih zgrada i infrastrukturnih objekata, rekao je.
Ukraine has carried out a major air raid on Moscow, possibly the largest attack since the start of the full-scale invasion.
Despite Russia’s layered air defenses, Ukrainian forces reportedly struck several targets across the Moscow region.