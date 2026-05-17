VIDEO Ukrajina zasula Rusiju dronovima: Najmanje troje mrtvih

Najmanje tri osobe poginule su u napadu ukrajinskim dronom na moskovsku regiju, a 12 ih je ozlijeđeno drugdje u napadima dronovima, priopćile su vlasti u nedjelju, dok Rusija pokušava odbiti masovne zračne napade.

"Tehnologija" moskovske rafinerije nafte nije oštećena u noćnom napadu, dok su tri kuće oštećene, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin, dodajući da je u prethodna 24 sata oboreno više od 120 dronova.

The fact that some drones over Moscow can make these turns without being impeded speaks volumes. More than 300 drones were used for the operation against targets in Moscow, Russia, and they have likely overwhelmed in some areas the Russian air defense. pic.twitter.com/QXkbJ2D3DV — (((Tendar))) (@Tendar) May 17, 2026

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći i jutra 556 dronova srušeno, uključujući iznad moskovske regije.

A Muscovite watches as a Ukrainian drone is shot down over the Russian capital this morning. This drone raid has been ongoing for two hours now. pic.twitter.com/KZ2KlojM0s — Woofers (@NotWoofers) May 17, 2026

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov objavio je na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram da je žena poginula kada je pogođena kuća u gradu Himki, sjeverno od Moskve, te da spasilački tim radi na izvlačenju jedne osobe iz ruševina.

Dvojica muškaraca poginula su u selu Pogorelki u okrugu Mitišči, rekao je Vorobjov.

Oštećeno je i nekoliko visokih stambenih zgrada i infrastrukturnih objekata, rekao je.