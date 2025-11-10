Obavijesti Foto Video Pretražite
Dok gotovo 200.000 ljudi juriša prema gradu, stiže zlokobno upozorenje: "Putin će otvoriti novi front u Europi, to je sasvim moguće"

Piše M. T., 10. studenoga 2025. @ 12:07 komentari
Zelenski, Putin
Zelenski, Putin Foto: Afp
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da se ne boji Donalda Trumpa i da s američkim predsjednikom ima korektan radni odnos
  1. Britanska vojska
    BESPILOTNE LETJELICE

    Svjetska sila hitno šalje pomoć državi EU-a: "Poslat ćemo ljude i opremu"
  2. Ilustracija
    Krešina priča

    "Moj sin zna da njegovi prijatelji ne dobivaju 'metrić'. Djeca budu prestravljena, vrište, a roditelji su izvan sebe kad to vide"
  3. Novi problemi s vukovima - 1
    Problem u dolini Neretve

    Ubijaju im stoku i ne prezaju ni pred čim, a njima su ruke vezane: Strah se uvukao i među mještane i šetače
Ugledna liječnica pronađena mrtva u grmlju pored bolnice: Nadzorne kamere otkrile tužnu istinu
Pokrenuta istraga
Ugledna liječnica pronađena mrtva u grmlju pored bolnice: Nadzorne kamere otkrile tužnu istinu
Tko je Nick Fuentes, krajnje desni influencer koji je posvađao Trumpov pokret?
NOVA POPULARNOST
Tko je Nick Fuentes, ultradesničarski influencer koji je posvađao Trumpov pokret? "Hitler je fora tip, Židove treba eliminirati"
Veliko crno U postavljeno na prometnom znaku: Hrvatske ceste objašnjavaju o čemu se radi
HRVATSKE CESTE OBJASNILE
Kod Karlovca osvanuo neobičan prometni znak: Veliko slovo U na bijeloj pozadini
Teška nesreća kod Drniša: Žena pala s blatobrana, pregazio je traktor
Policija objavila detalje
Teška nesreća kod Drniša: Žena pala s blatobrana, pregazio je traktor
Lažno prijavio krađu luksuznog auta u Makarskoj, prijatelj mu pomogao prevariti policiju
istraga u dalmaciji
Nestao je luksuzni automobil, uslijedio je neočekivani obrat
Dayton 30 godina kasnije: Mir je tu, ali što s njim?
30 GODINA KASNIJE
Sporazum koji je donio mir, ali kojim nitko nije zadovoljan: "Govorio sam: Nemojte da dajemo nešto naše za tuđe"
Milorad Pupovac komentirao zahtjev za odgodu izložbe u Vukovaru
Komentirao izložbu
Pupovac otkrio da je otkazan još jedan događaj: "Krenulo je tako da sve može smetati"
Kamioni s posebnim senzorima prepoznaju pogrešno odvojen otpad
AI u Njemačkoj
Kazne za građane: Kamioni prepoznaju pogrešno odvojen otpad
