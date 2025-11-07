Tri generacije iza jedne čokolade: Dražeje iz Velike Gorice koje pričaju obiteljsku priču

Brend ChoCo handcrafted, iza kojeg stoje Marcela Marković Halkić i njezin otac Dragutin, privukao je pozornost svojom autentičnošću, obiteljskom predanošću i neodoljivim okusima. Njihov proizvod, čokoladne dražeje s bučinim sjemenkama, plod je višegodišnjeg rada, eksperimentiranja i učenja. Iznad svega, on je rezultat ljubavi prema čokoladi, koja se u njihovoj obitelji prenosi generacijama.

Obiteljska tradicija u svakoj dražeji

„Uvijek smo imali čokoladu doma“, prisjetila se Marcela. Marcelin djed radio je u tvornici čokolade kao prehrambeni tehnolog, a on i njegov sin, Marcelin tata Dragutin, iz hobija su započeli poslovanje s dražiranjem.

Imaju malu trgovinu, a ovo sad je još jedan korak dalje (Foto: PR)

Iako već imaju malu trgovinu htjeli su da se priča o njihovoj proizvodnji pročuje. „Još mnogi ne znaju za nas, ali nadam se da će se i to promijeniti“, priznala je Marcela, a zahvaljujući projektu ''Startaj Hrvatska'', njezine želje mogle bi se ostvariti.

Izazovi i uspjesi malog pogona

Put do uspjeha nije bio jednostavan – od izazova u izgradnji vlastitog pogona, preko rješavanja papirologije i standardizacije, do ispunjavanja zahtjeva za plasman u veće maloprodajne lance. Ipak, upornost se isplatila. Narudžbe su stigle i nadmašile sva očekivanja.

Jako paze na izbor sirovina (Foto: PR)

„Nismo očekivali tolike brojke“, rekla je Marcela nakon što su primili prve narudžbe: 2.500 komada bučinih sjemenki u tamnoj čokoladi, 2.500 u mliječnoj i 2.000 u bijeloj čokoladi s narančom. Dodatnu vrijednost njihovu proizvodu daje i činjenica da koriste kvalitetne sirovine. „Jako pazimo na odabir sirovina. Idemo na provjerenu čokoladu, a i dodatke koji idu u čokoladu, sve mora imati certifikat“, ističe Dragutin.

Put do uspjeha nije bio jednostavan (Foto: PR)

Kvaliteta i strast u svakom zalogaju

Uspješnim ulaskom u projekt priča o brendu ChoCo pokazala je kako se hobi može pretvoriti u poziv. „Krenula sam studirati germanistiku i brzo shvatila da to nije za mene. U slastičarnicama sam naučila puno, ali me stalno vukla čokolada“, prisjetila se Marcela trenutka kad je odlučila da je vrijeme za vlastiti put. „Čokolada mi je uvijek bila više od slatkiša. To je miris djetinjstva, nedjelje i topline.“

Njihov proizvod, čokoladne dražeje s bučinim sjemenkama, plod je višegodišnjeg rada (Foto: PR)

ChoCo handcrafted obiteljska je priča, domaća inicijativa i primjer da se znanje, emocija i kvaliteta mogu spojiti u proizvod koji osvaja. Njihove dražeje, kao i proizvode ostalih kandidata projekta ''Startaj Hrvatska'', potražite na policama INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina, a nedjeljom na Novoj TV pratite i priče ostalih kandidata koji sa svojim idejama ove sezone žele biti proglašeni HIT proizvodom godine!



Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom SPAR HRVATSKA po najvišim profesionalnim standardima.



