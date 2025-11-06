Iz Ukrajine stigao nesvakidašnji apel za pomoć: "Obraćamo se našim prijateljima iz Hrvatske"

Rusija aktivno radi na tome da i u domovima iz kojih Ukrajinci bježe što rjeđe bude struje, toplinske energije, a ponegdje i vode. To su ove jeseni već osjetili milijuni Ukrajinaca.

Najveća ukrajinska privatna tvrtka, DTEK, tvrdi da je samo u listopadu njena infrastruktura pretrpjela deset snažnih udara. Stanje je, čini se, toliko loše da je Oleh, direktor jedne od DTEK-ovih elektrana čiji puni identitet zbog sigurnosti nije otkriven, uputio otvoreni apel za pomoć Hrvatskoj.

"Glavni problem danas je odsutnost komponenti i opreme za zamjenu, kakve mi nemamo. Zato se obraćamo našim prijateljima iz Hrvatske s molbom da nam pošalju komponente i opremu iz onih elektrana koje su povučene iz upotrebe. Nadamo se razumijevanju i pozitivnim odlukama", poručio je.

U Hrvatskoj više zastarjelih termoelektrana, poput Plomina 1 i termoelektrane Rijeka, već godinama ne radi. DTEK tvrdi da je tražena hrvatska oprema potpuno uskladiva s ukrajinskom infrastrukturom. Hrvatski odgovor trebao bi stići od vlade, odnosno - Hrvatske elektroprivrede.

Više o ovoj temi možete pogledati u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Marka Stričevića.