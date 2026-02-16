Velika epidemija u europskoj zemlji: Dio djece posebno je na udaru, posljedice bi mogle biti tragične

Zdravstveni dužnosnici upozorili su da je u dijelovima Londona došlo do "velike epidemije ospica", koja pogađa necijepljenu djecu mlađu od 10 godina.

Zbog epidemije u školama i vrtićima na sjeveroistoku Londona neka su djeca morala biti hospitalizirana, objavila je Britanska agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA), koja je prethodno izvijestila o 34 laboratorijski potvrđena slučaja ospica u Enfieldu od 1. siječnja do 9. veljače, dok je više od 60 sumnjivih slučajeva ospica prijavljeno u sedam škola i jednom vrtiću u Enfieldu.

Stručnjaci su upozorili da bi se epidemija mogla proširiti s obzirom na znatno nižu stopu cijepljenja protiv ospica, zaušnjaka i rubeole u glavnom gradu te su pozvali roditelje da osiguraju cijepljenje svoje djece, piše The Independent.

Vrlo opasna bolest

Ospice su vrlo zarazna virusna bolest koja se vrlo lako širi među ljudima koji nisu u potpunosti cijepljeni. Iako se mnogi ljudi oporave, bolest može dovesti do ozbiljnih komplikacija poput upale pluća, upale mozga i, u rijetkim slučajevima, dugotrajne invalidnosti ili smrti.

Podaci koje je prošlog kolovoza objavila Agencija pokazali su da je samo 64,3 posto petogodišnjaka u Enfieldu primilo obje doze MMR cjepiva u 2024./2025. – što je jedna od najnižih stopa u zemlji.

"Ospice su teška bolest za svako dijete, ali za neke mogu dovesti do dugoročnih komplikacija i tragične smrti, ali se lako mogu spriječiti s dvjema dozama MMRV cjepiva", rekla je konzultantica epidemiologinja u Agenciji Vanessa Saliba.

Liječnica je stoga pozvala roditelje da osiguraju cijepljenje svoje djece, a one koji su propustili primiti neku dozu da je što prije nadoknade.

"Nova je epidemija vrlo zabrinjavajuća"

Globalni zdravstveni dužnosnici ranije su ove godine objavili da se u Velikoj Britaniji više ne smatra da su ospice iskorijenjene.

"Nova je epidemija vrlo zabrinjavajuća i mogla bi se dalje proširiti zbog niske stope prihvaćanja MMR cjepiva u Londonu. Jedan od pokazatelja je klinička težina koju vidimo, pri čemu neka od zaražene djece zahtijevaju bolničko liječenje", istaknuo je Azeem Majeed, profesor primarne zdravstvene zaštite i javnog zdravstva te voditelj Odjela za primarnu zdravstvenu zaštitu i javno zdravstvo na Imperial Collegeu u Londonu.

Upozorio je da su mnoga djeca u opasnosti od infekcije zbog nepotpunog cijepljenja i dodao: "Osiguravanje da djeca prime obje doze MMR cjepiva najučinkovitiji je način zaustavljanja širenja ospica. Osim što štite pojedince, visoke stope cijepljenja stvaraju 'imunitet krda', štiteći one koji su premladi da bi se sami cijepili."

Lijek za ospice ne postoji, već samo cijepljenje koje sprječava zarazu, a dio je cijepljenja protiv ospica, zaušnjaka, rubeole i varičela (MMRV). Dvije doze cjepiva koje sadrži ospice pružaju visoku razinu zaštite i pomažu u sprječavanju daljnjih epidemija.