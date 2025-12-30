Njemački vojni plan otkriva crni scenarij: Ovako bi započeo veliki rat NATO-a

Njemački vojni stratezi upozoravaju da bi nedavni kibernetički napadi, sabotaže i kampanje dezinformiranja mogle biti početni udarac u novom ratu, navodi se u Operativnom planu za Njemačku (OPLAN), nacrtu kako bi Berlin organizirao obranu njemačkog teritorija u velikom sukobu NATO-a.

Objavljene informacije pokazuju bitnu promjenu u Njemačkoj, koja je preuzela središnju ulogu u logistici i planiranju pojačanja za NATO, u jeku sve jačih napada Rusije. Navode da "hibridne mjere mogu u osnovi poslužiti za pripremu vojnog sukoba". Plan kibernetičke operacije i kampanje utjecaja smješta izravno u logiku vojne eskalacije.

Dokument Njemačku prikazuje kao operativnu bazu i tranzitni koridor za snage NATO-a, koji bi se vrlo rano našli pod pritiskom, osobito zbog uloge Njemačke kao glavnog saveznog čvorišta za premještanje i održavanje snaga, piše Politico.

U scenariju sukoba, Njemačka bi postala "prioritetna meta konvencionalnih napada dalekometnim oružanim sustavima", usmjerenih i na vojnu i na civilnu infrastrukturu, navodi se u dokumentu.

Model eskalacije u pet faza

OPLAN predviđa model eskalacije u pet faza, od ranog otkrivanja prijetnji i odvraćanja do nacionalne obrane, kolektivne obrane NATO-a i oporavka nakon sukoba. U dokumentu se napominje da Njemačka trenutno djeluje u prvoj fazi, gdje je usmjerena na izgradnju zajedničke slike prijetnji, koordinaciju među vladom i pripremu logističkih i zaštitnih mjera.

Osim toga, plan predviđa znatno proširenu ulogu domaćih vojnih snaga. Postrojbe za domovinsku sigurnost zadužene su za zaštitu kritične infrastrukture, osiguravanje kretanja postrojbi preko njemačkog teritorija te potporu održavanju funkcioniranja države dok se borbene snage raspoređuju drugdje.

Civilne strukture smatraju se ključnima za vojni uspjeh, pri čemu se prometne mreže, opskrba energijom, zdravstvene službe i privatni izvođači radova više puta navode kao nužni preduvjeti.

Posljednjih mjeseci Njemačka i njezini saveznici suočili su se s nizom hibridnih napada koji odražavaju scenarije koje planeri opisuju u OPLAN-u. Vlasti su dokumentirale su rastuću rusku špijunažu, kibernetičke napade i utjecaj na političke institucije, kritičnu infrastrukturu i javno mnijenje.