Eksplozije se čuju tjednima, a rješenja nema: "Svjedoci smo zastrašujućih detonacija"

Snažna eksplozija u Zagrebu je, sumnja policija, uzrokovana paljenjem zapaljive tekućine u plastičnoj posudi. Na sreću, nema ozlijeđenih ni oštećenja imovine. Sreće nije imalo dijete u Splitu, koje je u ponedjeljak nakon korištenja rakete završilo u bolnici s teškim ozljedama ruke.

Samo do Badnjaka ozlijeđeno je 12 maloljetnika u dobi od 14 do 18 godina, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Božidar Lončar.

"Dođe najčešće do ozljeda šake i prstiju kojima se time manipulira, ali ima i ozljeda oka, uha i drugih dijelova tijela ovisno o snazi i temperaturi tog pirotehnickog sredstva i blizini kojoj se to dijete nade", objasnio je Zoran Barčot, voditelj Hitne službe Klinike za dječje bolesti Zagreb.

U Njemačkoj se pirotehnika smije koristiti samo na Novu godinu i kupiti tri dana prije, no mogu se kupiti u supermarketima i to kategorije koje su zabranjene u Hrvatskoj. To su kategorije t1 i p1, koje se u Hrvatskoj koriste u kazalištu, poljoprivredi i na brodovima. Dozvoljene su i u Austriji, ali ne na području glavnog grada.

"Od početka studenog svjedoci smo zastrašujućih detonacija i eksplozija. Mislim da se generalno oko pirotehnike treba napraviti konsenzus da svi zajedno moraju sjesti i donijeti neke pravne propise provedive za sve", poručio je Tihomir Sokolić, predstavnik Koordinacije distributera i prodavatelja pirotehnike Hrvatske udruge poslodavaca.

