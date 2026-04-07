Novi moćni vođa: Čelnik Komunističke partije u Vijetnamu postao predsjednik

Vijetnamski zastupnici u utorak su jednoglasno izabrali glavnog tajnika Komunističke partije To Lama za predsjednika države za sljedećih pet godina, čime je postao najmoćniji vijetnamski vođa u desetljećima.

Ovaj potez, koji se očekivao, označava prekid tradicionalnog sustava kolektivnog vodstva u Vijetnamu i koncentrira vlast u jednoj osobi na način koji bi, prema analitičarima, mogao pogurnuti jednostranačku državu prema većem autoritarizmu, ali i omogućiti brže donošenje odluka, slično kao u susjednoj Kini.

Parlament je podržao nominaciju Komunističke partije, za koju su dužnosnici rekli da je finalizirana na sastanku krajem ožujka.

Bivši šef snaga sigurnosti sada ima dvostruki mandat za vođenje zemlje u sljedećih pet godina, nakon što je u siječnju osigurao i drugi mandat glavnog tajnika.

Nakon glasanja, Lam je u televizijskom obraćanju zastupnicima rekao da mu je čast obnašati obje dužnosti te je obećao "novi model rasta u kojem su znanost, tehnologija, inovacije i digitalna transformacija glavni pokretači". Također je rekao da će dati prioritet samostalnosti u obrani.

"Koncentriranje veće moći u rukama To Lama moglo bi predstavljati rizik za politički sustav Vijetnama, poput jačanja autoritarizma", rekao je Le Hong Hiep, viši znanstveni suradnik Instituta ISEAS Yusof Ishak u Singapuru.

Međutim, dodao je, takva konsolidacija "mogla bi omogućiti Vijetnamu da brže i učinkovitije oblikuje i provodi politike", što bi poduprlo gospodarski rast.

Kombinacija dviju funkcija "pomaknut će unutarnju politiku Vijetnama u novu normalnost, u kojoj većina starih pretpostavki o vijetnamskoj politici, uključujući one o kolektivnom vodstvu, više ne vrijedi", rekao je Alexander Vuving iz Azijsko-pacifičkog centra za sigurnosne studije u SAD‐u.

Lam je obnašao obje dužnosti nekoliko mjeseci nakon smrti bivšeg glavnog tajnika stranke Nguyen Phu Tronga 2024.

Čak i nakon što je prepustio dužnost predsjednika države generalu Luongu Cuongu, Lam se često ponašao kao da je zadržao tu funkciju, puno je putovao i predstavljao zemlju na sastancima sa stranim čelnicima.

Reformist koji podupire nacionalne konglomerate

U svom prvom mandatu na čelu partije, 68‐godišnji Lam pokrenuo je opsežne ekonomske reforme kako bi Vijetnam učinio konkurentnijim, što je izazvalo i pohvale i kritike.

Lam je obećao da će težiti dvoznamenkastom rastu kroz novi razvojni model koji se manje oslanja na jeftinu proizvodnju, što je sektor koji je desetljećima bio okosnica vijetnamskog izvoznog buma, predvođenog stranim multinacionalnim kompanijama.

Lamovi potezi ponekad su uznemiravali administraciju i poslovnu zajednicu, ali je pokazao pragmatičnu fleksibilnost u njihovoj provedbi.

Podržavao je širenje privatnih konglomerata, ali je prije ponovnog imenovanja također izdao direktivu kojom naglašava vodeću ulogu državnih poduzeća u nastojanju da umiri tradicionaliste unutar stranke.

Strani investitori, ključni za vijetnamsko gospodarstvo ovisno o izvozu, često su hvalili političku stabilnost zemlje i smatraju Lama poslovno orijentiranim vođom.

Međutim, njegova podrška "nacionalnim prvacima" i zalaganje za vrtoglavi rast izazvali su zabrinutost kod nekih zbog mogućeg favoriziranja, rizika od korupcije, balona imovine i rasipanja resursa.

U vanjskoj politici Lam je također bio pragmatičan. Održavao je vijetnamsku "bambus diplomaciju" i nastojao uravnotežiti odnose s velikim silama te istodobno širiti međunarodna partnerstva.

"Lamova dvostruka uloga ne bi signalizirala nikakve promjene u vanjskoj politici Vijetnama, čak iako postoji zabrinutost da zemlja koncentrira previše moći u jednoj osobi", rekao je Khang Vu, gostujući znanstvenik na Bostonskom koledžu.