Promjena vremena prijeti, upaljen i meteoalarm, a onda slijedi...

Utjecaj sredozemne anticiklone koja nam je donijela dosta sunca i topline na kraju ovog tjedna sada polako slabi dok nam se sa sjevera približava fronta. Hladniji, nestabilan zrak kod nas stiže u nedjelju poslijepodne i navečer na dobro zagrijano tlo, što će dodatno destabilizirati atmosferu u nizinama unutrašnjosti gdje onda može biti pljuskova, grmljavine, ali i nevremena.

Jadran će najvećim dijelom biti pošteđen ove promjene vremena. Nestabilna zračana masa će se zadržati nad našim kopnenim područjem i u ponedjeljak, a novi termobarički greben će potom cijeloj zemlji prema sredini sljedećeg tjedna donijeti stabilnost, sunce te prve ovoljetne prave vrućine.

Vrijeme sutra

Novo jutro bit će sunčano, uglavnom i ugodno, u većini kopnenih krajeva uz temperaturu oko 15 stupnjeva. Lokalno, u Lici i u unutrašnjosti Istre primjerice, može biti i nešto niža. Na Jadranu se očekuje između 18 i 22 stupnja. U početku će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak.

Jugozapadni vjetar će u nizinama unutrašnjosti puhati veći dio dana, a kasno poslijepodne naglo će okrenuti na jak sjeverni i sjeveroistočni. Sve u sklopu hladne fronte koja nam stiže. Tad će i sunčano vrijeme zamijeniti pljuskovi i grmljavina. Zbog mogućeg nevremena u nedjelju od 15 sati u središnjoj je Hrvatskoj na snazi narančasti Meteoalarm. Dnevna temperatura se očekuje između 27 i 30 stupnjeva.

Slično i u istočnim krajevima naše zemlje. Prvo sunčano, vrlo toplo i vruće, potom jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kao i u središnjoj Hrvatskoj, šanse za nevrijeme najveće su u sjevernim predjelima - uz granicu s Mađarskom.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu uglavnom će prevladavati sunčano, može biti povremeno tek umjerene naoblake. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, na moru ponegdje i jugo. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 25 do 27, a na moru od 27 do 29 stupnjeva.

I u Dalmaciji će prevladavati sunčano te će biti vrlo toplo i vruće. Puhat će većinom umjereno, mjestimice jedino i jako jugo, a u Zagori jugozapadnjak. Dnevna temperatura, od 27 do 30 stupnjeva.



Temperatura mora je i dalje između 21 i 23. Najtoplije je i u subotu bilo u Splitu i Dubrovniku.

Prosječni dnevni UV indeks će u nedjelju biti visok ili vrlo visok.

Prognoza za prvi dio tjedna

U ponedjeljak ipak ponešto promjenjivije i svježije u kopnenom području. Povremeno će i kišiti, a dnevna temperatura će biti moguće šest ili sedam stupnjeva niža nego ovih dana. Malo iznad 20. U utorak već povoljnije i toplije te uglavnom bez kiše, a od srijede potom sunčano i većinom vruće.

Na Jadranu će prevladavati sunčano te će se zadržati vrlo toplo. Samo je u ponedjeljak i to uglavnom na sjevernom dijelu moguć poneki pljusak. Početkom tjedna jugo, u utorak će zapuhati bura, a u srijedu okreće na sjeverozapadnjak. Temperatura se na moru sljedećih dana neće značajnije mijenjati.

Međutim u drugoj polovici tjedna u mnogim krajevima će uz sunčano vrijeme biti i vruće. Izgleda kao prva ovoljetna prava vrućina. Zasad noći ipak ugodne.