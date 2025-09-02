Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Slavlje u Vijetnamu

FOTO Potez bez presedana: Masovno dijele novac, puštaju tisuće zatvorenika, organizirali i veliku vojnu paradu

Piše Hina, 02. rujna 2025. @ 07:00 komentari
Vojna parada u Vijetnamu - 1
Vojna parada u Vijetnamu - 1 Foto: Afp
Na paradi je predstavljena najnaprednija vojna oprema koju zemlja posjeduje.
Najčitanije
  1. Svadbena hala, ilustracija
    Pozvana policija

    Drama na svadbi kod Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
  2. Jaqueline Gmack
    uznemirujuće fotografije

    Popila tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
  3. Ana Brnabić
    PARAFRAZIRALA I PJESMU

    Brnabić žestoko odgovorila Plenkoviću: "Na žalost nekih i na veliku sreću Srbije..."
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
VIDEO Potop u Umagu, auti zapeli u bujici: Poplavljeni podrumi i prizemni stanovi
Upaljen narančasti meteoalarm
VIDEO Potop u Umagu, auti zapeli u bujici! Udarilo više od 2000 munja, poplavljeni objekti
Djevojčicu (5) ugrizao poskok na našem otoku, hitno prebačena na operaciju: "Bilo je užasno gledati"
otrovna vrsta
Djevojčicu (5) ugrizao poskok na našem otoku, hitno prebačena na operaciju: "Bilo je užasno gledati"
Stižu pljuskovi i grmljavina! Dio Hrvatske pod meteoalarmom: "Budite spremni..."
Promjena vremena
Upozorenje za dijelove Hrvatske: "Moguće su bujice, poplave i tuča, budite spremni!"
Trump će Rudyju Giulianiju dodijeliti najviše američko civilno odlikovanje
Predsjednička medalja
Pokušao poništiti izbore, sad će ga Trump odlikovati: "On je veliki američki domoljub"
Vijetnam slavi Dan neovisnosti velikom vojnom paradom
Slavlje u Vijetnamu
FOTO Potez bez presedana: Masovno dijele novac, puštaju tisuće zatvorenika, organizirali i veliku vojnu paradu
Belgija najavila priznanje palestinske države na Općoj skupštini UN-a
Na Općoj skupštini UN-a
Još jedna europska država najavila: "Priznat ćemo Palestinu"
Drama na svadbi u blizini Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
Pozvana policija
Drama na svadbi kod Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
Popila je tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
uznemirujuće fotografije
Popila tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
Plenković rekao da je Srbija na rubu građanskog rata: Javila se Brnabić
PARAFRAZIRALA I PJESMU
Brnabić žestoko odgovorila Plenkoviću: "Na žalost nekih i na veliku sreću Srbije..."
Nova pravila za poduzetnike: Obavezna fiskalizacija e-računa
izazov za dio građana
Novi zakon stupio na snagu, nova pravila: Evo što morate znati kako biste izbjegli kazne
Nastavlja se nestabilno vrijeme: Najgore u Istri, Srijem najtopliji
Vremenska prognoza
Stižu pljuskovi i grmljavina: Meteorolog otkriva koje dijelove će zaobići
Zagrebačka policija zaustavila ženu koja je bez kacige vozila električni romobil
PO NOGOSTUPU
VIDEO Djevojka bez kacige vozila električni romobil: Pogledajte reakciju policije
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Popila je tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
uznemirujuće fotografije
Popila tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
Drama na svadbi u blizini Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
Pozvana policija
Drama na svadbi kod Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
Plenković rekao da je Srbija na rubu građanskog rata: Javila se Brnabić
PARAFRAZIRALA I PJESMU
Brnabić žestoko odgovorila Plenkoviću: "Na žalost nekih i na veliku sreću Srbije..."
show
Severina u Bruxellesu svojim govorom sudjelovala u povijesnom danu za prava žena
više od 1,2 milijuna potpisa
Severina poslala jasnu poruku iz Bruxellesa: "Znala sam da me čekaju vrijeđanja i prijetnje..."
Tko je Ilan Tobianah Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu?
''kralj monaka''
Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos
Nina Badrić opet na meti prevaranata
upozorila sve!
Nina Badrić ponovno u problemu koji muči slavne: "Budite na oprezu jer traže svašta..."
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Signal da posjetite liječnika
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Psihosomatske bolesti: Koji su simptomi i kako se liječe?
Piše psihologinja
Psihosomatske bolesti: Koji su simptomi i kako se liječe?
zabava
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Pas se našao u velikim problemima, snimka raznježila gledatelje i skupila više od 100 milijuna pregleda
A jadan…
Pas se našao u velikim problemima, snimka raznježila gledatelje i skupila više od 100 milijuna pregleda
Automobil iz Srbije prenosi neobičan teret koji je oduševio društvene mreže
Urnebesno
Automobil iz Srbije prenosi neobičan teret koji je oduševio društvene mreže
tech
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Kako to?!
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
We're goin' up, up, up…
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
Američki državni odvjetnici poslali oštru poruku AI kompanijama: Odgovarat ćete za svoje postupke
Ako ne zaštite djecu
Američki državni odvjetnici poslali oštru poruku AI kompanijama: Odgovarat ćete za svoje postupke
sport
Je li Rakitić ovim potezom na Instagramu najavio jedan od najvećih transfera u povijesti hrvatske lige?
veliko ime!
Je li Rakitić ovim potezom na Instagramu najavio jedan od najzvučnijih transfera u povijesti hrvatske lige?
Livaković sve dogovorio s Gironom
SRETNO, MAJSTORE!
Fabrizio Romano potvrdio! Pao je dogovor, Livaković ima novi klub!
Kakav preokret! Dominik Livaković ide u Kataloniju!?
ništa od engleske
Kakav preokret! Dominik Livaković ide u Kataloniju!?
tv
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
Daleki grad: Njezinoj zloći nema kraja - hoće li odustati?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Njezinoj zloći nema kraja - hoće li odustati?
Iza kulisa osme sezone Masterchefa
MASTERCHEF
Iza kulisa osme sezone Masterchefa
putovanja
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Vardzija
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
5 namirnica koje trebamo držati u hladnjaku, a da to i ne znamo
Korisne ideje
5 namirnica koje trebamo držati u hladnjaku, a da to i ne znamo
Kuća Nela kod Plitvičkih jezera, Airbnb
Od 68 eura
10-ak minuta vožnje od Plitvičkih jezera: Kućica u cvijeću za prelijep odmor u prirodi
novac
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
prkosi gravitaciji
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
nije nemoguće
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
lifestyle
Čitateljice odabrale najljepše hrvatsko tradicionalno muško ime
Vaš favorit
Više od 3000 čitateljica odabralo je najljepše muško hrvatsko ime
Recept za burekčiće
Obožavamo ih!
Recept za pitice sa sirom koje najbolje pašu uz čašu jogurta, nema tko ih ne voli
Borna Kotromanić u bijelim štiklama s asimetričnom petom
ODLIČNE SU
Borna Kotromanić: Elegantno izdanje začinjeno fantastičnim štiklama koje su pravi mamac za poglede
sve
Je li Rakitić ovim potezom na Instagramu najavio jedan od najvećih transfera u povijesti hrvatske lige?
veliko ime!
Je li Rakitić ovim potezom na Instagramu najavio jedan od najzvučnijih transfera u povijesti hrvatske lige?
Livaković sve dogovorio s Gironom
SRETNO, MAJSTORE!
Fabrizio Romano potvrdio! Pao je dogovor, Livaković ima novi klub!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene