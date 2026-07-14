Bugarska napušta Koaliciju voljnih: "Ne pružamo takvu pomoć"

Bugarski premijer Rumen Radev izjavio je uoči vojne parade u Parizu da se neće priključiti sastanku "Koaliciji voljnih" i da Bugarska smatra kako se sukob ne može riješiti dugotrajnom vojnom pomoći.

Pred novinarima je naglasio da je osobno dobio poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, ali da njegova zemlja neće sudjelovati u inicijativi koja zagovara nastavak vojne i financijske potpore Ukrajini.

"Ne pružamo takvu pomoć jer vjerujem da rješenje ovog sukoba nije u njegovu produljivanju vojnim sredstvima, već u snažnom diplomatskom naporu koji će konačno zaustaviti eskalaciju", rekao je.

Upitan o novoj europskoj koaliciji za proturaketnu obranu, Radev je odgovorio da se pitanja koja se odnose na kolektivnu sigurnost Bugarske rješavaju u okviru NATO-a i Europske unije, dodajući da Bugarska aktivno sudjeluje u obje organizacije.

Bugarski premijer komentirao je i 21. paket sankcija Europske unije protiv Rusije, rekavši da je Bugarska inzistirala na uklanjanju jedne osobe sa sankcijskog popisa zbog njezine uloge u sigurnom radu Sofijskog metroa.

"Bugarska je jasno iznijela svoje rezerve i bila je spremna uložiti veto na cijeli paket ako ta osoba ostane na popisu. Kao što ste vidjeli, ime je uklonjeno", rekao je Radev, ocijenivši taj ishod primjerom obrane bugarskog nacionalnog interesa unutar EU-a, prenosi BGNES.

Pozvao je i na procjenu učinkovitosti politike sankcija Europske unije.

"Kada usvojimo 21. paket sankcija, trebali bismo se zapitati zašto smo došli do ove točke i što se dogodilo s prethodnih 20 paketa. Oni očito nisu ostvarili svoj cilj. Sankcije moraju biti osmišljene tako da prvenstveno ne štete državama koje ih uvode", rekao je Radev.

Čelnici "Koalicije voljnih", koja okuplja 37 država, sastali su se 13. srpnja u Parizu te najavili novi paket vojne pomoći Ukrajini. Mjere uključuju isporuku 16 borbenih zrakoplova Rafale, sustava protuzračne obrane SAMP/T te pripreme za raspoređivanje multinacionalnih snaga nakon mogućeg postizanja prekida vatre.

Sudionici su ponovno potvrdili svoju predanost nastavku vojne pomoći Kijevu sve dok se ne postigne pravedan i trajan mir.