Koalicija voljnih dogovara pomoć Ukrajini, Hrvatska će preuzeti važnu ulogu: "S još dvije članice bit će europski stup..."

U Pariz su stigli europski i svjetski čelnici - točnije Koalicija voljnih koje je ugostio francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Sve je spremno i za paradu, na kojoj predsjednik Zoran Milanović nije dopustio sudjelovanje počasne bojne zato Hrvatsku u Parizu predstavlja specijalna policija. Posjetio ih je i premijer Andrej Plenković.

Sastanak Koalicije voljnih u Parizu Foto: Dnevnik Nove TV

Reporter Dnevnika Nove TV Goran Latković javio je iz Pariza da je glavna tema sastanka bila daljnja vojna pomoć Ukrajini, s posebnim naglaskom na protuzračnu, proturaketnu i protubalističku obranu.

"Naravno, govorilo se i o pitanju potencijalnog trajnog primirja i kako bi onda u tom slučaju izgledala međunarodna misija na ukrajinskom tlu. Govorilo se i o novom paketu sankcija Rusiji, dakle jačanje pritiska na Rusiju i to kroz pitanje ruske flote iz sjene, odnosno o tankerima koji zaobilaze sankcije", rekao je Latković i dodao da Koalicija voljnih sada ima dvije nove države članice - Sjevernu Makedoniju i Moldaviju.

Hrvatski premijer Andrej Plenković na sastanku je poručio da Hrvatska ne sudjeluje u vojnoj pomoći Ukrajini već kroz druge razine.

"Naglasio je i humanitarno razminiravanje, pitanje rješavanje ratnih zločina s obzirom na hrvatsko iskustvo iz Domovinskog rata, ali i brigu o veteranima. Ono na što bih ja stavio naglasak iz tog govora jest da je Hrvatska predvodnica koalicije za proizvodnju dronova, a to znači da bi Hrvatska, Latvija i Nizozemska u budućnosti trebale biti europski stup proizvodnje dronova", kazao je Latković.

Sastanak Koalicije voljnih u Parizu Foto: Dnevnik Nove TV

Osvrnuo se i na velike mjere sigurnosti u Parizu.

"Sve je počelo sastankom Koalicije voljnih. Taj dio grada je odmah zatvoren, a u ponedjeljak navečer će se to sve preseliti kod Eiffelovog tornja gdje se očekuju tisuće i tisuće građana i turista na tradicionalnom vatrometu i drone showu oko Eiffelovog tornja i na taj način će i početi proslava nacionalnog dana, a sve će kulminirati sutra na Champs-Élyséesu i oko Slavoluka pobjede. Sve ulice koje će prilaziti Champs-Élyséesu će biti zatvorene. Na osiguranju bi trebalo raditi oko sedam tisuća policajaca", rekao je Latković pa dodao:

"Što se građana tiče koji bi htjeli vidjeti vojni mimohod uživo oni su se morali prijaviti preko posebne aplikacije i dobiti će taj QR kod putem kojega mogu pristupiti Champs-Élyséesu. I tu posao za parišku policiju neće stati s obzirom na to da se u utorak u 21 sat igra polufinalna utakmica između Francuske i Španjolske. Na brojnim trgovima u gradu će se pratiti utakmica, a snage sigurnosti morat će pratiti i što rade navijači", poručio je reporter Dnevnika Nove TV.