Britanski premijer tone sve dublje: Ministar zdravstva podnio ostavku, uputio oštre kritike

Laburist Wes Streeting u četvrtak je podnio ostavku na mjesto ministra zdravstva, optužujući premijera Keira Starmera da vodi politiku bez jasnog smjera i da druge prisiljava da preuzmu krivnju za neuspjehe njegove vlade.

Katastrofalni rezultati za vladajuće laburiste na prošlotjednim lokalnim izborima doveli su do najnovije krize u Britaniji, samo nešto manje od dvije godine nakon što je Starmer dobio značajnu većinu obećanjem da će donijeti stabilnost i okončati desetljeće političkog kaosa.

Nakon višednevnih poziva sve većeg broja laburističkih zastupnika Starmeru da ili podnese ostavku ili odredi vremenski okvir za svoj odlazak, Streeting je prvi visokopozicionirani ministar koji je donio odluku o ostavci, rekavši da odstupa jer je "sada jasno da nećete voditi Laburističku stranku na sljedeće opće izbore".

Starmer, koji se bori za politički opstanak, u srijedu je obećao da će ustrajati u planovima za reformu Britanije i upozorio da bi u slučaju njegove smjene nastao politički kaos.

Streeting, kojeg se smatra jednim od potencijalnih suparnika, u srijedu ujutro na sastanku sa Starmerom u Downing Streetu proveo je manje od 20 minuta. Britanski mediji taj su susret prozvali odlučujućim obračunom.

"Sada je jasno... da laburistički zastupnici (članovi parlamenta) i laburistički (radnički) sindikati žele da rasprava o tome što slijedi bude bitka ideja, a ne osobnosti ili sitnih frakcija", napisao je Streeting u svojoj ostavci. Ta rasprava "mora biti široka i treba joj što kvalitetniji krug kandidata".

Objava dodatno pojačava pritisak na britanskog čelnika

Streetinoga objava ne pokreće formalno natjecanje za novo vodstvo Laburističke stranke, ali dodatno pojačava pritisak na britanskog lidera koji je dosad uspijevao izdržati niz zahtjeva za ostavkom.

Streetingove kritike bile su oštre.

"Ondje gdje nam treba vizija, imamo vakuum. Ondje gdje nam treba smjer, imamo lutanje", rekao je Streeting, kritizirajući Starmerov govor u ponedjeljak za koji se britanski lider nadao da će utišati zahtjeve za ostavkom.

"Lideri preuzimaju odgovornost, ali to je prečesto značilo da drugi moraju preuzeti krivnju", kazao je.

Izvor blizak Streetingu kazao je da bivši ministar zdravstva smatra da ima dovoljno podrške da pokrene formalnu borbu za Starmerov odlazak, ali je odlučio ne pokrenuti je odmah jer smatra da je ispravnije postaviti uredan vremenski okvir kao sljedeći korak.

Funta je blago oslabila nakon Streetingove ostavke.

"Ovo nas dovodi korak bliže izazovu za vodstvo Laburističke stranke. Koliko je koraka između ovoga i toga još uvijek je neizvjesno", rekao je Nick Rees, voditelj makroistraživanja u Monex Europe u Londonu.

Potencijalni kandidati

Rano u četvrtak, bivša zamjenica premijera Keira Starmera, Angela Rayner, objavila je da je oslobođena optužbi za namjerno kršenje pravila u vezi s vlastitim poreznim poslovima, što je predstavljalo prepreku za bilo kakvu utrku za vodstvo, no nije željela reći želi li podnijeti službenu kandidaturu.

Među ostalim mogućim kandidatima iz tzv. "meke ljevice" stranke spominju se gradonačelnik Manchestera Andy Burnham i Ed Miliband, ministar za energetsku sigurnost.

Burnham trenutačno nema potrebno zastupničko mjesto u parlamentu, a čak i ako bi neki zastupnik odstupio kako bi mu oslobodio mjesto, taj bi proces mogao trajati tjednima ili možda mjesecima, što bi ga moglo diskvalificirati iz bilo kakve utrke.

Drugi potencijalni kandidat je ministar oružanih snaga Al Carns, relativno nepoznat bivši kraljevski marinac kojeg neki u laburistima vide kao novo lice koje bi moglo osvježiti stranku.

Dok potencijalni kandidati pokušavaju osigurati podršku, i Starmer ima i svoje pristaše. Šezdesettrogodišnji bivši odvjetnik zauzeo je pristup "sve po starom", a njegova ministrica financija Rachel Reeves u četvrtak je upozorila zastupnike da ne "guraju zemlju u kaos" u trenutku kada britansko anemično gospodarstvo pokazuje znakove oporavka, pri čemu je gospodarstvo neočekivano poraslo u ožujku.