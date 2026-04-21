Putovanje iz pakla: Britanki su prijetili silovanjem, na kraju njen suprug završio u zatvoru

Britanskom paru se putovanje u Katar pretvorilo u pravu noćnu moru. 49-godišnji Craig Barratt je dobio posao zdravstvenog konzultanta u Kataru i sa sobom poveo ženu, 34-godišnju Sarah.

Problem je nastao nakon što su Sarah zaprijetili silovanjem u luksuznom katarskom hotelu Ritz-Carlton, piše Telegraph. Suprug joj je otišao na poslovni put u Saudijsku Arabiju te je ona odlučila provesti popodne na bazenu hotela čitajući knjigu. Tada joj je prišlo dvoje muškaraca koji su je vrlo brzo krenuli uznemirivati, a jedan od njih joj je rekao "Spavat ću s tobom, uživat ćeš i zaljubit ćeš se u mene". U tom trenutku se prestravila i otišla u svoju sobu. Sve je odmah javila suprugu koji ih je prijavio hotelskom osoblju, ali su ih oni uvjerili da će problem biti riješen.

Rečeno im je kako su napadači otišli iz hotela, ali samo tri dana nakon sreli su ih u lobiju. Prvotno su ih iz hotela podržali, čak su rekli kako imaju snimke napada, ali kasnije su tvrdili kako je Sarah sve umislila. Craig, isfrustriran cijelom situacijom, na TripAdvisoru je objavio recenziju u kojoj je rekao kako je hotel nesiguran za žene.

"Nije sigurno za žene sa Zapada. Lokalnim predatorima je dopušteno nekažnjeno uznemiravati goste. Zaštitarskom osoblju je naloženo da ne intervenira, a uprava hotela kuje zavjeru s policijom kako bi muškarcima dopustila da se prema ženama ponašaju kako žele", napisao je Craig u svojoj objavi.

Godinu dana kasnije Craig je uhićen na aerodromu kada je saznao da je osuđen na zatvor, deportaciju i novčanu kaznu. Naime, Katar ima zakon prema kojem se ne smije online kritizirati pojedince ili tvrtke. Iako je dobio opciju da plati kaznu nekoliko dana nakon ponovno je uhićen kada je pokušao izaći iz zemlje te je prebačen u deportacijski centar. Četiri noći je proveo tamo, a nakon toga je deportiran.

Ova situacija je trajno obilježila par. Craig ima zabranu ulaska u Katar pet godina i raskinut mu je ugovor. Danas, par prodaje stvari iz vlastitog doma na eBayu kako bi preživjeli.