VIDEO Šokantna snimka: Žena nasred ulice propala u šaht, a onda se zatvorio i poklopac

Žena u Brazilu pala je u kanalizaciju nakon što je stala na olabavljeni poklopac šahta, koji se od udarca ponovno zatvorio. Snimke nadzornih kamera pokazuju da su dvojica muškaraca ranije pokušala ukrasti poklopac, koji je zato i bio olabavljen.

Tridesetjednogodišnja Brazilka Fabiana Rosa išla je na posao kada se šaht ispod nje otvorio te je ona upala u njega. Nasreću, sve je vidio motociklist te joj je pomogao izići.

Ayer, en Rio de Janeiro (Brasil), una mujer llamada Fabiana Rosa, 35 años, luego de bajar de una moto, pisó accidentalmente la tapa suelta de un buzón (abierta horas antes por dos hombres que intentaron robar cables🤦), la tapa giró, se golpeó la cabeza y se cerró completamente… pic.twitter.com/zUSSZkIkZ3 — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) June 1, 2026

"Stvarno sam mislila da ću umrijeti unutra. Voda mi je brzo došla do prsa, a rupa je bila jako duboka", rekla je Rosa.

Zadobila je ozljede čela, ruku, nogu, prsa i leđa te je prevezena u bolnicu. Dvojica osumnjičenika i dalje su na slobodi.