Gdje je Donald Trump? Tjedan dana nije viđen u javnosti, a dvije stvari dodatno bude sumnju

Američki predsjednik Donald Trump već sedam dana nije imao niti jedan javni nastup, što je na društvenim mrežama potaknulo nova nagađanja o njegovu zdravstvenom stanju uoči 80. rođendana koji će proslaviti 14. lipnja.

Pozornost javnosti privukao je novinar Aaron Rupar koji je na društvenoj mreži X upozorio da Trump nije sudjelovao ni na jednom javnom događaju od 27. svibnja, kada je posljednji put viđen na sastanku svog kabineta. Od tada se pojavio tek u unaprijed snimljenom televizijskom intervjuu.

Dodatne špekulacije izazvala je činjenica da je dan prije posljednjeg javnog nastupa posjetio Nacionalni vojno-medicinski centar Walter Reed, gdje je proveo nekoliko sati. Bio je to njegov treći posjet toj ustanovi ove godine.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile brojne teorije. Neki korisnici povezali su predsjednikovo izbivanje s ranijim nagađanjima o modricama koje su više puta primijećene na njegovim rukama.

"Prvi je u mjesecu, vrijeme je za njegove mjesečne tretmane. Očekujte velike modrice na njegovim rukama i otvorene rane na drugim dijelovima tijela u sljedećih nekoliko dana", napisao je jedan korisnik.

Drugi su pak istaknuli kako je neobično da predsjednik SAD-a toliko dugo izbiva iz javnosti.

"Šest dana bez javnih nastupa čini se kao dugo razdoblje za predsjednika. Pitam se postoji li neki razlog ili je to jednostavno novi način organizacije njegova rasporeda", napisao je jedan korisnik.

Trump je prošlog tjedna poručio da su rezultati njegova redovitog liječničkog pregleda bili izvrsni.

"Sve je savršeno provjereno", napisao je tada predsjednik.

Bijela kuća je nekoliko dana kasnije objavila službeno liječničko izvješće u kojem liječnik predsjednika, kapetan američke mornarice Sean Barbabella, navodi da Trump i dalje uživa izvrsno zdravlje.

Ipak, pojedini liječnici javno su izrazili sumnje u prikazane rezultate. Vaskularni kirurg William Shutze izjavio je za The Wall Street Journal da je izvješće gotovo predobro da bi bilo istinito za osobu njegovih godina.

Slične dvojbe iznio je i CNN-ov medicinski analitičar Jonathan Reiner, nekadašnji kardiolog bivšeg potpredsjednika Dicka Cheneyja. Posebno ga je iznenadila odluka da Trump ponovno obavi CT snimanje koronarnih arterija samo nekoliko mjeseci nakon prethodnog pregleda.

"Obično ne radimo novo snimanje šest mjeseci nakon prethodnog, osim ako postoji zabrinutost zbog ranijih nalaza. Što je potaknulo ponovljeni CT?" upitao je Reiner.

Trump je najstarija osoba koja je preuzela predsjedničku dužnost u povijesti Sjedinjenih Država. Unatoč nagađanjima, Bijela kuća nastavlja odbacivati bilo kakve sumnje u njegovo zdravstveno stanje.

"Predsjednik Trump je najoštriji i najpristupačniji predsjednik u američkoj povijesti, koji neumorno radi na ispunjavanju svojih obećanja. I dalje je izvrsnog zdravlja", poručio je glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle.

Podsjetimo, Trumpu je prošle godine dijagnosticirana kronična venska insuficijencija, stanje koje je često kod starijih osoba i koje otežava povrat krvi iz nogu prema srcu. Posljednjih mjeseci više su puta zabilježene i modrice na njegovim rukama, za koje je Bijela kuća tvrdila da su posljedica svakodnevnog uzimanja aspirina i brojnih rukovanja, piše Mirror.

Prema službenim podacima, Trump svakodnevno uzima 325 miligrama aspirina radi prevencije srčanih bolesti. Sam predsjednik ranije je izjavio da upravo ta terapija uzrokuje pojavu modrica.

Iako Bijela kuća tvrdi da nema razloga za zabrinutost, Trumpovo višednevno izbivanje iz javnosti ponovno je otvorilo pitanja o njegovu zdravstvenom stanju, osobito u trenutku kada se približava 80. rođendanu.