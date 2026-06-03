Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Nema ga

Gdje je Donald Trump? Tjedan dana nije viđen u javnosti, a dvije stvari dodatno bude sumnju

Piše A. L., 03. lipnja 2026. @ 10:41 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Getty Images via AFP
Dodatne špekulacije izazvala je činjenica da je dan prije posljednjeg javnog nastupa posjetio Nacionalni vojno-medicinski centar Walter Reed, gdje je proveo nekoliko sati.
Najčitanije
  1. Izgradnja staze Formule 1
    Croatia Ring

    Stiglo zeleno svjetlo iz Ministarstva: Hrvatska će imati stazu za Formulu 1?!
  2. Hrvatska će imati stazu za Formulu 1: Croatia Ring dobio zeleno svjetlo Ministarstva zaštite okoliša
    Strateški projekt

    Hrvatska će imati stazu za Formulu 1: Croatia Ring dobio zeleno svjetlo Ministarstva zaštite okoliša
  3. Far Breton
    Far Breton

    Ako volite palačinke, obožavat ćete ovaj kolač: Recept za voćne francuske kocke
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Novi ili rabljeni automobil: Kako prepoznati koja je opcija bolja za vas? 10
POKROVITELJ AUTOWILL D.O.O.
Novi ili rabljeni automobil: Kako prepoznati koja je opcija bolja za vas?
Brazilka upala u kanalizaciju, a poklopac se zatvorio za njom
NESVAKIDAŠNJA SITUACIJA
VIDEO Žena upala u šaht, sve je vidio prolaznik: "Stvarno sam mislila da ću umrijeti unutra. Voda mi je brzo došla do prsa"
Premijer Plenković okuplja ministre na sjednici Vlade
Sjednica Vlade
USKORO UŽIVO Premijer Plenković okuplja ministre, donijet će nekoliko važnih odluka
Detalji tragedije kraj Plitvica: Vozač automobilom prešao u suprotan smjer, motociklist poginuo
Težak sudar
Detalji tragedije kraj Plitvica: Vozač automobilom prešao u suprotan smjer, motociklist poginuo
HZMO: Isplata mirovina za svibanj započet će u ponedjeljak
ISPLATA ZA SVIBANJ
Provjerite račune: Dijelu građana u ponedjeljak sjeda isplata
Gdje je Donald Trump? Tjedan dana nije viđen u javnosti, a dvije stvari dodatno bude sumnju
Nema ga
Gdje je Donald Trump? Tjedan dana nije viđen u javnosti, a dvije stvari dodatno bude sumnju
Horor u kući Michaela Schumachera: Medicinska sestra probudila se na krvavim plahtama
Traje suđenje
Horor u kući Michaela Schumachera: Medicinska sestra probudila se na krvavim plahtama
Goran Ivanišević pod istragom: "U tijeku je provođenje tajnih izvida..."
Novi skandal na pomolu
Goran Ivanišević pod istragom: "U tijeku je provođenje tajnih izvida..."
Morski pas napao djevojku u Brazilu i otkinuo joj nogu
Dva napada u dva dana
VIDEO Stravičan napad tigrastog morskog psa, djevojci otkinuo nogu: "Struja ju je odvlačila, gubila je snagu..."
Rusija izvijestila o ukrajinskim napadima dronovima na Lenjingradsku oblast i Moskvu
Sedmero mrtvih u Donecku
VIDEO Osveta za Kijev: Stižu snimke žestokih udara na Sankt-Peterburg. Rusi: "Meta je bila i Moskva"
Policijska istraga zbog muškaraca koji izlaze iz kanalizacije u New Yorku
"Poput nindža-kornjača"
VIDEO Što se događa u svjetskoj metropoli? Zbog misterioznih snimki policija na nogama
Dvorana u Čepinu zvat će se Eve, a otvorenje je najavljeno 2027. godinu
SPEKTAKULARNO ULAGANJE
Poduzetnik o dvorani u koju ulaže milijune, objavljeno i ime: "Ona je jedina koja ne svađa ljude"
Raste bijes iznajmljivača zbog najavljenih nameta 31
Pokrenuta peticija
Digla se bura zbog najavljenih nameta, prikupili tisuće potpisa u jednom danu: "Ljudi su bijesni, izaći će na ulice"
Incident sa zastavama na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu 10
POLICIJA ISTRAŽUJE
VIDEO Incident u središtu Zagreba, žena skidala zastave i vikala: "Ja ljubim svoju zemlju!"
Zbog naslovnice koja poziva na vješanje Orešković podnijela kaznenu prijavu: "Ne dolazi u obzir!" 9
Jasna poruka
Dalija Orešković podnijela kaznenu prijavu protiv Hrvatskog tjednika: "Ne dolazi u obzir..."
Počinje jedan od najvećih projekata u Zagrebu: Zagrepčani su na ovo čekali 45 godina 9
početak gradnje 2028.
Počinje jedan od najvećih projekata u Zagrebu: Zagrepčani su na ovo čekali 45 godina
Goran Ivanišević pod istragom: "U tijeku je provođenje tajnih izvida..." 8
Novi skandal na pomolu
Goran Ivanišević pod istragom: "U tijeku je provođenje tajnih izvida..."
Iran prekinuo pregovore sa SAD-om 6
RASTU NAPETOSTI
Nova eskalacija na Bliskom istoku! Iran prekinuo pregovore: Prijete blokadom ključnog tjesnaca
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Goran Ivanišević pod istragom: "U tijeku je provođenje tajnih izvida..."
Novi skandal na pomolu
Goran Ivanišević pod istragom: "U tijeku je provođenje tajnih izvida..."
Morski pas napao djevojku u Brazilu i otkinuo joj nogu
Dva napada u dva dana
VIDEO Stravičan napad tigrastog morskog psa, djevojci otkinuo nogu: "Struja ju je odvlačila, gubila je snagu..."
Drama u Njemačkoj: Srbin pucao na policajca pa držao troje djece kao taoce
Zabarikadirao se u stanu
Drama u Njemačkoj: Srbin pucao na policajca pa držao troje djece kao taoce
show
Martina Stjepanović Meter pokazala zgodnog supruga 16
napravila iznimku!
Martina Stjepanović Meter prvi put pokazala zgodnog supruga, s kojim čeka dijete!
Dino Bešlić emotivnom fotografijom zauvijek se oprostio od majke Sejde 15
ostao bez oboje
Dino Bešlić objavio fotografiju s majkom i ocem uz poruku koja para srce
Tko je Anthony Loffredo, čovjek izvanzemaljac?
prate ga milijuni
Tko je čovjek koji se pretvorio u izvanzemaljca? A tek kad vidite kako je nekad izgledao...
zdravlje
Stopala i jetra: Ovaj simptom mnogi ignoriraju, a može ukazivati na cirozu
Piše liječnik
Stopala i jetra: Ovaj simptom mnogi ignoriraju, a može ukazivati na cirozu
Ovo je jedan od glavnih razloga debljanja danas, a mnogi to rade svaki tjedan
Šokantni rezultati nove studije
Ovo je jedan od glavnih razloga debljanja danas, a mnogi to rade svaki tjedan
Tko ne smije jesti mak? Jedna skupina posebno riskira ozbiljne posljedice
piše nutricionistica
Tko ne smije jesti mak? Jedna skupina posebno riskira ozbiljne posljedice
zabava
Balkanska tradicija nasmijava internet, je li i kod vas tako?
LOL
Balkanska tradicija nasmijava internet, je li i kod vas tako?
Znanje treba brusiti godinama, a ovaj kviz to brzo provjeri
Pokažite što znate!
Znanje treba brusiti godinama, a ovaj kviz to brzo provjeri
Neobičan štand s voćem ukrao pažnju prolaznika
Smokve?
Neobičan štand s voćem ukrao pažnju prolaznika
tech
Revolucionarna metoda umjetne oplodnje spasila osmero djece od nasljednih bolesti
Zabranjena u SAD-u, no...
Revolucionarna metoda umjetne oplodnje spasila osmero djece od nasljednih bolesti
sport
Stiglo zeleno svjetlo iz Ministarstva: Hrvatska će imati stazu za Formulu 1?!
Croatia Ring
Stiglo zeleno svjetlo iz Ministarstva: Hrvatska će imati stazu za Formulu 1?!
VIDEO Dalić ljutit zbog jednog detalja: "Neugodan poraz, ali nama je najvažnija stvar bila da..."
nije mu dobro sjelo
VIDEO Dalić ljutit zbog jednog detalja: "Neugodan poraz, ali nama je najvažnija stvar bila da..."
Belgijci zgroženi slikom s Rujevice i ističu Dalićev golemi oprez
Slave svoga kralja
Belgijci zgroženi slikom s Rujevice i ističu Dalićev golemi oprez
tv
Serija ''Čista ljubav'' uskoro na Novoj TV! 0:53
NE PROPUSTITE!
Serija ''Čista ljubav'' uskoro na Novoj TV!
Tajne prošlosti: Slagala mu je tako važnu stvar 0:58
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Slagala mu je tako važnu stvar
Tajne prošlosti: Ona mu nije bilo tko – ponosno bi svima rekao za njih 0:46
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Ona mu nije bilo tko – ponosno bi svima rekao za njih
putovanja
Ako volite palačinke, obožavat ćete ovaj kolač: Recept za voćne francuske kocke
Far Breton
Ako volite palačinke, obožavat ćete ovaj kolač: Recept za voćne francuske kocke
Nova Ryanairova linija iz Zagreba vodi u europsku metropolu koja sve više oduševljava putnike 4
Zagreb - Varšava
Nova Ryanairova linija iz Zagreba vodi u europsku metropolu koja sve više oduševljava putnike
Novi život nekadašnje karaule: Jedinstveni planinarski dom na Odisejevu otoku 19
Na krovu Mljeta
Novi život nekadašnje karaule: Bili smo u novouređenom jedinstvenom planinarskom domu na Odisejevu otoku
novac
Hrvatska će imati stazu za Formulu 1: Croatia Ring dobio zeleno svjetlo Ministarstva zaštite okoliša
Strateški projekt
Hrvatska će imati stazu za Formulu 1: Croatia Ring dobio zeleno svjetlo Ministarstva zaštite okoliša
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Napravili smo krug robotaksijem po Zagrebu i otkrili u čemu su bolji, a u čemu lošiji od klasičnih taksija
Vožnja po kiši
Napravili smo krug robotaksijem po Zagrebu i otkrili u čemu su bolji, a u čemu lošiji od klasičnih taksija
lifestyle
Nina Badrić u efektnom odijelu i sandalama s visokom petom
Jednostavne, a efektne
Sandale Nine Badrić savršeno se slažu s efektnim odijelom, ali i s drugim komadima iz ormara
Ponuda bijelih traperica u trgovinama, model koji nosimo i ljeti 16
NOSITE LI IH I VI?
Ove traperice nosimo i po najvećim vrućinama: Imamo 15 modela u kojima svi izgledaju odlično
Haljine za gošće na ljetnim vjenčanjima 21
RAZNI MODELI
20 haljina za gošće na ljetnim vjenčanjima: Pronašli smo opcije raznih boja i dužina, a najjeftinija je 11 eura
sve
Stiglo zeleno svjetlo iz Ministarstva: Hrvatska će imati stazu za Formulu 1?!
Croatia Ring
Stiglo zeleno svjetlo iz Ministarstva: Hrvatska će imati stazu za Formulu 1?!
Ako volite palačinke, obožavat ćete ovaj kolač: Recept za voćne francuske kocke
Far Breton
Ako volite palačinke, obožavat ćete ovaj kolač: Recept za voćne francuske kocke
VIDEO Dalić ljutit zbog jednog detalja: "Neugodan poraz, ali nama je najvažnija stvar bila da..."
nije mu dobro sjelo
VIDEO Dalić ljutit zbog jednog detalja: "Neugodan poraz, ali nama je najvažnija stvar bila da..."
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene