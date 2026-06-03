Novi ili rabljeni automobil: Kako prepoznati koja je opcija bolja za vas?

Odgovor nije jednak za svakoga. Dok neki vozači žele sigurnost tvorničkog jamstva, najnoviju tehnologiju i mogućnost personalizacije vozila, drugi traže najbolji omjer uloženog i dobivenog te žele automobil koji će zadovoljiti njihove potrebe uz manji početni trošak.

Upravo zato tržište nikada nije nudilo više opcija nego danas. Pregled rabljenih i novih automobila možete istražiti i na stranici Bijelo Jaje.

Kupovina novog automobila donosi određenu sigurnost

Rabljena su vozila možda financijski privlačna, ali sigurnost koja dolazi s kupovinom novog vozila kod mnogih će prevagnuti. Zna se što kupujete, a budući da novo vozilo nema prethodnu povijest korištenja, točno znate što dobivate i smanjuje se rizik od nepredviđenih troškova zbog tvorničkog jamstva s kojim dolazi.

Kada se kupuje novo vozilo, to najčešće znači noviju tehnologiju, ali i noviji sigurnosni sustav. To su dvije stavke koje olakšavaju vožnju, a mogu u nekim slučajevima značiti i manju potrošnju goriva.

AUTOWILL d.o.o. Foto: PR

Novi će auto pružiti veći osjećaj bezbrižnosti i to može samo po sebi biti dovoljan razlog da se priklonite ovoj opciji.

Nova Opel Corsa može se kupiti za već od 200 eura mjesečno

Različiti modeli financiranja danas nove automobile čine dostupnijima nego prije. Primjerice, nova Opel Corsa dostupna je već od 200 eura mjesečno bez učešća, što pokazuje kako kupnja novog vozila više nije rezervirana isključivo za one s velikim početnim budžetom.

AUTOWILL d.o.o. Foto: PR

Riječ je o modelu koji se već godinama nalazi među popularnijim izborima zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, praktičnosti u svakodnevnoj vožnji i ekonomičnosti, zbog čega može biti zanimljivo rješenje za vozače koji traže pouzdan automobil za gradske i međugradske relacije.

Rabljena vozila donose izuzetno dobar omjer cijene i kvalitete

Iako nova vozila imaju prednosti zbog kojih će privući kupce, rabljena imaju niže cijene, a danas je to jedan od glavnih faktora prilikom kupnje. Za budžet s kojim bi se kupio novi automobil moguće je pronaći rabljeno vozilo više klase, s bogatijom opremom i snažnijim motorom.

Važan je faktor i dostupnost. Dok se na pojedine nove modele ponekad čeka tjednima ili mjesecima, rabljena vozila uglavnom su odmah dostupna za pregled, kupnju i preuzimanje, što mnogim kupcima predstavlja veliku prednost.

AUTOWILL d.o.o. Foto: PR

Kupnja rabljenog automobila uz različite oblike financiranja

Dobar primjer rabljenog automobila za svakodnevne potrebe svakako je Toyota RAV4, jedan od najpoznatijih SUV modela na tržištu. Nije iznenađenje da već godinama privlači kupce koji traže kombinaciju prostranosti, udobnosti i praktičnosti. Prati ga reputacija pouzdanog automobila, pa kupnja rabljenog modela često predstavlja siguran i racionalan izbor mnogim kupcima.

AUTOWILL d.o.o. Foto: PR

Dodatnu prednost predstavlja mogućnost financiranja rabljenih vozila preko leasinga, bez učešća. Veliki je plus i kada se rok otplate prilagođava starosti automobila. Takav model omogućuje raspodjelu troška na pristupačne mjesečne rate, bez potrebe za velikim početnim izdacima, što kupnju kvalitetnog rabljenog vozila čini dostupnijom širem krugu kupaca.

Selekciju rabljenih i novih vozila možete dodatno istražiti na stranici Bijelo Jaje.

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