Bivši časnik HVO-a osuđen zbog trgovine drogom i oružjem: Povezan je sa zapljenom 500 kilograma kokaina u Pločama

Bivši zapovjednik postrojbi Hrvatskog vijeća obrane (HVO) u Konjicu Zdravko Šagolj osuđen je na šest godina zatvora nakon što je proglašen krivim za kaznena djela poput trovine drogom i oružjem, objavili su u srijedu mediji u BiH.

Nepravomoćnu presudu donio je Sud BiH a osuđujuća presuda Šagolju izrečena je zbog počinjenja niza kaznenih djela i povezana je s velikom zapljenom pošiljke od 500 kilograma kokaina u Pločama 2021. godine koja je tamo pristigla iz Ekvadora.

Kako podsjeća portal Istraga.ba, naknadnim provjerama i dešifriranjem komunikacija među pripadnicima različitih kriminalnih skupila vođene posredstvom kriptirane Sky aplikacije otkriveno je da je droga pripadala međunarodnoj kriminalnoj skupini na čijem je čelu bio srpski državljanin Borislav Plavšić. EUROPOL je podatke o tome dostavio policijskim agencijama u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Slovačkoj, Grčkoj i Ekvadoru.

Šagolj je bio jedan posrednika u transportu kokaina.

Uhićen je 2024. godine kada je policija razbila kriminalnu skupinu koja se uz trgovinu drogom bavila i ilegalnom preprodajom oružja.

Sada je proglašen krivim za nedopušteni promet oružjem i trgovinu narkoticima.

Pored zatvorske kazne, Sud BiH je donio odluku o trajnom oduzimanju sredstava korištenih za počinjenje kaznenih djela kao i nezakonito pribavljene imovinske koristi.