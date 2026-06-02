"Ako to smanji inflaciju, ja ću pojesti svoju diplomu": Pljušte kritike sa svih strana na račun Vladinih mjera

Inflacija je blago pala. Sada je 5,2 posto.

"Ne možemo biti zadovoljni, nego držimo da je usporavanje s 5,8 % dobar iskorak. Idemo dalje dok to ne dođe do razina od oko 2 %", rekao je Tomislav Ćorić, ministar financija.

Za cijene hrane, pića, duhana inflacija je 2,3 posto, što je otprilike isto kao i mjesec prije. Cijene usluga od frizera do restorana porasle su 7,9 posto na godišnjoj razini, što je blago poskupljenje i u odnosu na mjesec prije. Cijena energije pada, sada je na 16,9 posto, u odnosu na prošli mjesec nešto niža. Industrijski proizvodi poput odjeće, obuće, namještaja blago su pojeftinili.

"Vjerujemo da će sljedeći mjesec u kontekstu antiinflacijskih mjera Vlade donijeti usporavanje inflacije", rekao je Ćorić.

U Vladine mjere ne vjeruje oporba. Kritiziraju ih po cijeloj Hrvatskoj. Građani kritike upisuju i u crnu knjigu.

"Upravo inflacija na cijenama hrane i osnovnih usluga ono je što je pogodilo sva naša kućanstva", rekla je Sandra Benčić, koordinatorica Možemo!.

Galerija 2 2 2 2

"Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković", rekao je Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a.

Od ukidanja poreza na mirovine, kažu, neće imati koristi svi.

"60 % naših umirovljenika ima toliko niske mirovine da do njih ta mjera niti ne dopire", rekao je Nenad Bakić, saborski zastupnik (Možemo!)

"Budući da su sredstva osigurana kroz porez na ekstraprofit, da taj novac daju ovim 770 tisuća umirovljenika koji neće dobiti ništa", rekao je Boris Lalovac, saborski zastupnik (SDP).

A dok su oni govorili, osvanuli su plakati s natpisom "Muzemo" i fotografijama gradskih čelnika i USKOK-ovih optuženika.

"SDP je razvio cjepivo i imunitet na HDZ-ove provokacije. To nas uopće ne zanima i naša poruka je jasna: koalicija SDP-a i Možemo! je čvrsta kao armirani beton", rekao je Hajdaš Dončić.

"Voljela bih, kad smo ovdje u tako velikom broju, zahvaliti ovdje iza HDZ-u što prati svaku našu presicu. A ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odijelima", rekla je Benčić.

"Ono sto je rekao Hajdaš Dončić, da je njihova koalicija od armiranog betona, meni je to drago čuti jer sjetimo se da se Kosta Kostanjević nagodio s USKOK-om i priznao krivicu i samim time teretio Tomaševića", rekao je Ivan Matijević.

A čiji su plakati? HDZ pojma nema.

"Ne znam o tome ništa. Vjerojatno revoltirani građani", rekao je Ivan Matijević.

Vlada štedi, tvrdi MOST, na krivom mjestu.

"Vrijeme je da država počne rezati na sebi, na smanjenju odljeva novca, curi na sve strane", rekao je Nikola Grmoja, predsjednik MOST-a

A primijetila je država i kritiku s Pantovčaka na račun mjera.

"Onda ću se ja sjetiti jednog preminulog nogometnog trenera i reći – ako to smanji inflaciju, ja ću pojesti svoju diplomu", rekao je Velibor Mačkić, posebni savjetnik predsjednika RH za ekonomiju.

"Jedenje diplome, siguran sam da mu to nije potrebno jer vjerujem da je u Dubrovniku na konferenciji dobro jeo i pio", rekao je Ćorić.

A tko je u pravu, vidjet ćemo za godinu dana.