Pentagon otkrio naziv nove generacije bombe "razarača bunkera"

Američko ratno zrakoplovstvo priprema američku obrambenu industriju za oružje koje bi trebalo zamijeniti najveću američku bombu za probijanje bunkera i utvrđenih položaja, GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Novoobjavljeni ugovorni dokumenti, koje prenosi portal The War Zone, pokazuju da program sljedeće generacije masivne probojne bombe sada nosi oznaku GBU-76/B, dok se istodobno nastavljaju napori za unapređenje postojeće GBU-57B MOP bombe, nakon njezina borbenog debija tijekom američke vojne operacije Ponoćni čekić, provedene 2025. godine protiv iranskih nuklearnih postrojenja.

Obavijest koju je objavilo američko ratno zrakoplovstvo, navodi da se provodi istraživanje tržišta te da se razmatra višestruki ugovor koji bi obuhvatio istraživanje, razvoj, proizvodnju, testiranje i isporuku nove bombe GBU-76/B.

Fokus na preciznosti i prodornom moći

Probojne bombe dubokog djelovanja ovise o naprednim upaljačima koji moraju izdržati udar u izrazito tvrde površine te odrediti optimalan trenutak detonacije u podzemnim strukturama. Američko ratno zrakoplovstvo također iskazuje interes za tehnologije navođenja koje mogu održati preciznost čak i u uvjetima narušene ili onemogućene GPS navigacije.

Preciznost je ključna pri napadu na duboko ukopane ciljeve. Tijekom operacije Ponoćni čekić, bombarderi B-2 su bacili šest MOP bombi u svaku od dvije ventilacijske osovine iranskog nuklearnog postrojenja Fordow, odnosno ukupno dvanaest bombi, kako bi dosegnuli ciljeve duboko ispod površine.

Otvorena pitanja o dizajnu

Mnogi detalji o GBU-76/B ipak još nisu poznati. Prethodne informacije američkog ratnog zrakoplovstva navodile su bojnu glavu mase oko 9980 kilograma, dok se u novijim dokumentima spominju probojni sustavi mase između približno 9100 i 13.600 kilograma. Postojeći MOP pripada klasi bombi od 13.600 kilograma i sadrži kolosalnu bojnu glavu BLU-127/B mase oko 12.300 kilograma.

Službenici su ranije razmatrali koncepte probojne bombe produljenog dometa, uključujući pogonjene inačice ili opcije s raketnim potiskom koje bi mogle povećati domet i sposobnost prodiranja.

Prva testiranja već 2028. godine?

B-2 je jedini operativni američki vojni zrakoplov certificiran za uporabu probojnih bombi. Manja ili lakša GBU-76/B mogla bi, međutim, olakšati integraciju s bombarderom B-21 Raider, koji se očekuje kao platforma koja bi mogla nositi manji broj takvih teških oružja po zrakoplovu od svojeg prethodnika, B-2 Spirita.

Ranije navedeni dokumenti navode da bi se demonstracijska faza prototipova trebala završiti u fiskalnoj 2028. godini. Tvrtka Applied Research Associates objavila je u rujnu 2025. godine da je dobila ugovor za rad na programu "penetratora nove generacije" (NGP) koji uključuje proizvodnju i isporuku prototipova pune veličine, dok bi Boeing trebao sudjelovati u razvoju repnog sklopa i integraciji sustava.

GBU-57B neće biti povučen, već unaprijeđen

Oružje GBU-57/B ipak neće biti odmah povučeno iz uporabe, jednom kad nova probojna bomba bude spremna za uvođenje u službu. Planirana su daljnja poboljšanja uključujući unapređenja upaljača i repnog sklopa, uz napore za obnovu zaliha nakon spomenute operacije Ponoćni čekić.

Rastuća podzemna vojna infrastruktura u Iranu, Kini, Rusiji i Sjevernoj Koreji i dalje potiče razvoj naprednih konvencionalnih probojnih bombi, čime bi GBU-76/B trebala postati važan element američkih sposobnosti za udare na duboko ukopane ciljeve.