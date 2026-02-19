Komunikacijski stručnjak o posljedicama uhićenja princa Andrewa: "Unutar obitelji samo će oni profitirati"

Zbog sumnje na zlouporabu javne dužnosti točno na 66. rođendan uhićen je bivši britanski princ Andrew. Prvi je to visoki član kraljevske obitelji koji je uhićen.

Iako detalji policijske istrage nisu poznati, akcija je uslijedila nakon objave dokumenata iz slučaja Epstein. Sugeriraju da je bivši princ dijelio tajne dokumente i izvješća o službenim državničkim posjetima s višestrukim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. Reagirao je i brat bivšeg princa, koji mu je i oduzeo titule, britanski kralj Charles.

Taj presedan u modernoj povijesti kraljevske obitelji za Dnevnik Nove TV komentirao je komunikolog i stručnjak za brendiranje Božo Skoko, s kojim je u Dubrovniku razgovarala Paula Klaić Saulačić.

Skoko je ocijenio kako je uhićenje bivšeg princa udarac za kraljevsku obitelj.

"Jedan je ovo od najvećih skandala u suvremenoj povijesti britanske monarhije", rekao je Skoko te dodao kako je ovo dodatni udarac za kralja Charlesa, koji, kako je rekao, nikada nije mogao dobiti "zvjezdanu prašinu" koju je nosila njegova majka kraljica Elizabeta II.

"Ovo je prvi put nakon 17. stoljeća da je priveden član kraljevske obitelji i prvi iz afere Epstein koji je ovako osramoćen, priveden na ovakav način", rekao je Skoko.

Božo Skoko, prorektor Sveučilišta Algebra Bernays Foto: DNEVNIK.hr

Upitan može li se zaključiti da je kraljevska obitelj dosad štitila svoje članove od moguće štete, Skoko kaže kako je pokojna kraljica imala devizu "ne žaliti se i ne komentirati".

"Javnost je ovo uhićenje dočekala u šoku, ali je vratilo vjeru u britansko pravosuđe", kazao je Skoko.

Indikativno je da kralj Charles u svojem priopćenju nije spominjao Andrewa kao svojeg brata, ali je, istaknuo je Skoko, reagirao odmah kako krizno komuniciranje nalaže.

"Pozvao je pravosuđe da radi ako treba, ali se na neki način distancirao od vlastitog brata. Pitanje je što će reći ako brat krene svjedočiti, što će tamo reći, što je obitelj znala i je li znala", rekao je Skoko.

Brat engleskog kralja iza rešetaka Foto: DNEVNIK.hr

Istaknuo je kako kraljevska obitelj od te situacije neće profitirati, ali će profitirati britanska vlada i pravosuđe.

"Princ William i princeza Kate prvi su se distancirali i pokazali suosjećanje sa žrvama, oni će jedini profitirati unutar obitelji", kaže Skoko.

Cijeli razgovor pogledajte u videu