Uhićen bivši princ Andrew: Oglasila se policija

Andrew Mountbatten-Windsor uhićen je zbog sumnje na zloupotrebu javne dužnosti, doznaje BBC.

Daily Telegraph u četvrtak je izvijestio da je britanska policija stigla u rezidenciju Andrewa Mountbatten-Windsora u istočnoj Engleskoj.

Andrew Mountbatten-Windsor uhićen je na svoj 66. rođendan.

Policija se pojavila u Sandringhamu nakon što je Sir Keir Starmer tvrdio da nitko nije iznad zakona u Velikoj Britaniji, a devet britanskih policijskih snaga procjenjuje hoće li pokrenuti istrage o optužbama povezanim s Epsteinom, uključujući trgovinu ljudima i seksualno zlostavljanje.

Navodi se da je ranije u četvrtak viđeno šest neoznačenih policijskih automobila i oko osam policajaca u civilu kako stižu na Wood Farm na imanju Sandringham.

Ovo je prvi put da je bivši princ, koji se suočio s brojnim optužbama zbog povezanosti s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, uhićen.

"Kao dio istrage, danas smo uhitili muškarca u šezdesetima iz Norfolka zbog sumnje na zloupotrebu javne dužnosti i provodimo pretrage na adresama u Berkshireu i Norfolku. Muškarac je trenutačno u policijskom pritvoru. Nećemo imenovati uhićenog muškarca, u skladu s nacionalnim smjernicama", priopćila je policija.

Pomoćnik načelnika policije Oliver Wright rekao je: "Nakon temeljite procjene otvorili smo istragu o ovoj tvrdnji o nedoličnom ponašanju u javnoj službi."

"Važno je da zaštitimo integritet i objektivnost naše istrage dok surađujemo s našim partnerima na istrazi ovog navodnog kaznenog djela. Razumijemo značajan javni interes u ovom slučaju i pružit ćemo ažuriranja u odgovarajuće vrijeme", rekao je.

U Engleskoj je nedolično ponašanje u javnoj službi kazneno djelo prema običajnom pravu koje se odnosi na ozbiljnu namjernu zlouporabu ili zanemarivanje ovlasti ili odgovornosti javne dužnosti, prema Krunskoj tužiteljskoj službi, tijelu koje procesuira kaznene slučajeve koje istražuje policija u Engleskoj i Walesu.

Mora postojati izravna veza između nedoličnog ponašanja i zlouporabe tih ovlasti ili odgovornosti, prema smjernicama tužiteljstva U ovom pravnom kontekstu, namjerno zlostavljanje ili zanemarivanje znači namjerno činjenje nečega što je pogrešno znajući da je to pogrešno ili s bezobzirnom ravnodušnošću prema tome je li to pogrešno ili ne. Za to kazneno djelo predviđena je maksimalna kazna doživotnog zatvora. Suditi se može samo na temelju optužnice.

Optužbe za nedolično ponašanje u javnoj službi vjerojatno se odnose na vrijeme kada je Andrew Mountbatten-Windsor bio britanski trgovinski izaslanik.

Bivši princ postao je trgovinski izaslanik 2001. godine, ali je odstupio desetljeće kasnije nakon što je bio kritiziran zbog svoje povezanosti s Jeffreyjem Epsteinom. Trgovinski izaslanici, kako je navedeno u smjernicama britanske vlade, imaju iste obveze kao i vladini ministri, a uloga sa sobom nosi obvezu povjerljivosti u odnosu na primljene informacije, što može uključivati ​​osjetljive, komercijalne ili političke informacije podijeljene o relevantnim tržištima i posjetima.

U smjernicama se navodi da će se obveza povjerljivosti i dalje primjenjivati nakon što izaslanik napusti svoju dužnost.

Mountbatten-Windsor je žestoko negirao bilo kakvu nepravdu u svojim kontaktima s Epsteinom.

Policija je u veljači izjavila da istražuje navode da je Mountbatten-Windsor predao povjerljive vladine dokumente seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu, prema nedavno objavljenim dosjeima.

Također postoje tvrdnje da je možda prokrijumčario ženu u Buckinghamsku palaču koja je možda prokrijumčarena u Britaniju Epsteinovim zrakoplovom Lolita Express.

Mountbatten-Windsor porekao je bilo kakvu krivnju i rekao da žali zbog svog prijateljstva s Epsteinom, ali nije odgovorio na konkretne optužbe nakon što je američka vlada objavila najnovije dosjee.

Osramoćeni bivši princ "prognan" je u udaljenu vilu, Wood Farm, na rubu imanja Sandringham. Wood Farm, imanje na kojem je njegov otac, vojvoda od Edinburgha, proveo veći dio svojih posljednjih godina, skriveno je od javnosti oko 300 metara niz privatni prilaz u Wolfertonu na rubu imanja Norfolk.