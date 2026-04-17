FOTO Američkim vojnicima na Bliskom istoku nedostaje hrane? Obitelji bijesne: "Slali smo pakete, ali..."

Obitelji američkih vojnika raspoređenih na Bliskom istoku zabrinute su zbog uvjeta u kojima su njihovi bližnji.

Iz poruka koje su dobili od članova obitelji doznali su da su im obroci skromni, a zalihe ograničene. Iako su im pokušali poslati pakete s hranom i osnovnim potrepštinama naišli su na prepreku jer je dostava pošte prema vojnim adresama u regiji privremeno obustavljena zbog rata, piše USA Today.

Bivšem pripadniku američkih marinaca kći koja služi na brodu USS Tripoli poslala je fotografiju obroka koja ga je uznemirila. Dvije trećine pladnja bile su prazne, a obrok marincima bio je mali komad usitnjenog mesa i presavijena tortilja.

📸 Meal onboard USS Tripoli amphibious assault ship.



A small scoop of shredded meat and a single folded tortilla. https://t.co/uwLINGXYFr pic.twitter.com/ReltpYWERP — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Slična je bila i večera sredinom travnja na nosaču zrakoplova USS Abraham Lincoln. Na fotografiji koju je jedan pripadnik podijelio s obitelji vidi se mala porcija kuhanih mrkvi, suhi komad mesa i siva prerađevina neprivlačnog izgleda.

This image shows a meal served aboard the USS Abraham Lincoln aircraft carrier.



Families of deployed service members have raised concerns about food shortages on the ship.



New photos, including this one published by USA Today, show meals described as small and unappetizing.… pic.twitter.com/YM3HxoyHRc — Colonel Mayank Chaubey (@col_chaubey) April 17, 2026

Zabrinute obitelji su zbog bojazni da njihovi bližnji nemaju dovoljno hrane počele su slati plakate s potrepštinama koje bi im mogle pomoći. Spakirali su bombone, križaljke, karte, pastu za zube, kolačiće i čiste čarape. No dostava pošte prema vojnim poštanskim brojevima na Bliskom istoku obustavljena je početkom travnja, a paketi koji su već poslani sada su zaglavili i ne stižu na odredište.

Iz vojske poručuju da još nije poznato kada bi se dostava mogla nastaviti, unatoč prekidu vatre. Pošiljke koje su već bile na putu u trenutku obustave zadržane su u poštanskim ili vojnim objektima i čekaju nastavak dostave. Obustava ostaje na snazi do daljnjega, a nastavak ovisi o ponovnom otvaranju zračnog prostora i procjeni stabilnosti transporta u regiji. Pošiljke se ne vraćaju pošiljateljima.

Glasnogovornik američke pošte David Coleman naveo je da će pošiljke biti dostavljene čim se za to steknu uvjeti. Pentagon nije odgovorio na upit o prekidu dostave niti na navode da na pojedinim brodovima nedostaje hrane.

"Potrošili smo dvije tisuća eura na pakete"

Kći marinca s početka teksta javlja se obitelji kada brod uspostavi internetsku vezu. Rekla mu je da posada racionalizira hranu te da nema svježih namirnica. Kada su zalihe higijenskih potrepština počele nestajati, obitelj je poslala paket sa šamponom, regeneratorom, dezodoransom, pastom za zube i tamponima te slatkišima i grickalicama. U drugom paketu poslali su dodatke vitamina C i čiste čarape. Paketi su poslani prije gotovo mjesec dana, ali nijedan nije stigao.

Jedna majka iz Teksasa, čiji je sin mornar također na brodu USS Tripoli, rekla je da ju je uhvatila panika kada je čula da je gladan. Njezina obitelj potrošila je najmanje 2000 dolara na pakete, ali nijedan nije stigao.

U porukama koje je podijelila s USA TODAY, njezin sin navodi da vojnici jedu kada mogu te da dijele hranu kako bi svi dobili dio. Upozorio je da bi zalihe uskoro mogle biti vrlo niske.

Zajednica je prikupila i poslala 18 paketa za vojnike, a potom i dodatna četiri. Trošak dostave iznosio je najmanje 540 dolara. Dio paketa stigao je do Tokija, ali još nisu dostavljeni krajnjem odredištu.

USS Tripoli na moru je više od mjesec dana otkako je napustio bazu u Japanu kako bi sudjelovao u operacijama povezanima s ratom s Iranom. Na brodu se nalazi oko 3500 mornara i marinaca, koji zajedno s pratnjom sudjeluju u provedbi američke blokade brodova koji napuštaju iranske luke.

Neki drugi brodovi na misiji su i znatno dulje. Nosač zrakoplova USS Gerald Ford 15. travnja oborio je rekord s 295 dana neprekidne misije, najduže od Hladnog rata. Brod je krajem ožujka pristao na Kretu zbog održavanja, a prijavljeni su i problemi poput požara u praonici i kvarova na instalacijama.

Stručnjaci ističu da su prekidi u dostavi pošte u ratnim uvjetima česti.

Američka vojna pošta djeluje u 76 zemalja, upravlja s više od 1600 poštanskih operacija i godišnje prevozi oko 80 milijuna kilograma pošiljaka. Uobičajena dostava paketa na Bliski istok traje do 24 dana. Tijekom rata u Iraku 2003. godine pošta je do vojnika stizala za 11 do 14 dana.