Bračni par krenuo na odmor pa postao žrtva trika na autocesti: "Na kraju sam platio"

Austrijanac koji je sa suprugom i psom kamperom putovao prema Italiji misli da je na autocesti postao žrtva prijevare.

Kako prenosi Heute, tijekom pretjecanja automobila talijanskih registracija začuo se glasan udarac, nakon čega mu je vozač signalizirao dugim svjetlima da se zaustavi uz cestu. "Tražio je da ga slijedim do zaustavne trake", ispričao je Lukas.

Kad su se zaustavili, drugi vozač optužio ga je da je kamperom oštetio retrovizor njegova automobila. Lukas je na svom vozilu primijetio crni trag, dok je retrovizor Forda djelovao olabavljeno.

Situacija je ubrzo postala napeta. "Tvrdio je da sam mu udario retrovizor i odjednom tražio 600 eura", rekao je Austrijanac, koji je ponudio da eventualnu štetu riješe putem osiguranja, no vozač Forda to nije htio prihvatiti.

"Govorio je da je to između Austrije i Italije previše komplicirano", rekao je Lukas. Na kraju su se dogovorili da plati 50 eura umjesto početnih 600.

"Na kraju sam platio tih 50 eura. Rekao sam sebi da ćemo onda jednom manje otići na večeru", ispričao je.

Tek kasnije posumnjao je da je možda postao žrtva "trika s retrovizorom", poznate prijevare na autocestama.

Naime, prevaranti često bace predmet na automobil kako bi vozač pomislio da je došlo do kontakta, a zatim tvrde da je oštećen retrovizor ili drugi dio vozila.

Kako bi priča djelovala uvjerljivije, na svom vozilu ponekad naprave i ogrebotinu. Nakon toga od vozača traže nekoliko stotina eura i pritišću ga da odmah plati, bez uključivanja policije ili osiguranja.

Nije poznato je li Lukas doista bio žrtva takve prijevare jer zasad nije uspio podnijeti prijavu. No, austrijski autoklub upozorava vozače na oprez.

"Ako ste sigurni da nije došlo do nesreće, nemojte se odmah zaustavljati. U slučaju sumnje nastavite do benzinske postaje ili drugog sigurnog mjesta", poručili su. Savjetuju vozačima da ne plaćaju traženi iznos, već da inzistiraju na dolasku policije.