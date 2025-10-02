Izbrušeni zadnji detalji vojnog roka! Vlada ne odustaje od prednosti pri zapošljavanju

Izbrušeni su i posljednji detalji temeljnog vojnog osposobljavanja!



Pozivi za zdravstvene preglede na kućne adrese trebali bi početi stizati krajem studenog, a prvi ročnici u vojarne s početkom nove godine.



Ivan Jušić, državni tajnik u MORH-u pojašnjava:

"Mladići i djevojke koji budu na TVO dobit će novčanu naknadu što iznosi 90% vojničke plaće, otprilike 1100 eura za svaki mjesec na obuci, imat će prednost pri zapošljavanju, to će im biti upisano kao radni staž, imat će puno zdravstveno osiguranje za slučaj nesreće za vrijeme dok su u službi u HV-u".

Unatoč kritikama, od prednosti pri zapošljavanju MORH ne odustaje, doznaje Dnevnik Nove TV, no malo su je pojasnili.



"Njihova prednost pri zapošljavanju će se odnositi na neodređeno zapošljavanje, ali i dalje stojimo kod toga da bi trebali imati prednost jer su dužni do 55. godine života biti na raspolaganju RH".

Saborsku oporbu brinula je diskriminacija. Arsen Bauk, predsjednik odbora za obranu (SDP) kaže:

"Zadaća je vlade i da ovaj drugi dio odnosno prigovor savjesti riješi na način koji će biti ustavan i ne biti diskriminatoran".

Anka Mrak Taritaš kaže:

"Oni koji će ići služiti vojni rok će imati niz benefita u odnose na one koji neće, koji su ili u prizivu savjesti ili će ići civilno! To je nedopustivo!"

Ivana Kekin kaže da je priziv savjesti ustavna kategorija.

"A oni su je ovim prijedlogom zakona sve koji imaju priziv savjesti stavili u diskriminiran položaj".

O prizivu savjesti odlučivat će MUP, kažu u MORHu, i takvima preostaje civilna služba.

Još detalja o vojnom roku trebalo bi biti poznato - u petak.

Više o ovome pogledajte u videoprilogu.