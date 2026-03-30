Razotkrivena globalna "akademija za silovanje": Jezivi detalji o muškarcima koji drogiraju i siluju vlastite supruge

Svijet je 2024. godine ostao zgrožen suđenjem Dominiqueu Pelicotu u Francuskoj, koji je godinama drogirao svoju suprugu Gisèle i pozivao desetke stranaca da je siluju. No, nova istraga projekta As Equals pokazuje da taj slučaj nije bio izoliran incident, već tek vrh ledene sante u svijetu internetski potpomognutog zlostavljanja.

Na platformama poput stranice Motherless, koja bilježi više od 60 milijuna posjeta mjesečno, cvjeta zajednica posvećena takozvanom "sleep" (spavaćem) sadržaju. CNN je otkrio više od 20.000 videozapisa na kojima muškarci snimaju svoje supruge ili partnerice dok su u dubokom snu pod utjecajem droga ili sedativa.

Posebno je jeziva oznaka #eyecheck. Zlostavljači je koriste kako bi pokazali drugima da je žrtva doista nesvjesna – na snimkama podižu kapke usnulih žena kako bi dokazali da su drogirane. Unutar ovih grupa, muškarci razmjenjuju:

Savjete o doziranju: Točna imena i količine lijekova koje treba pomiješati u piće ili hranu.

Prijenos uživo (livestream): Zlostavljanje nesvjesnih žena prenosi se uživo za cijenu od oko 20 dolara po gledatelju, najčešće u kriptovalutama.

Prodaju 'tekućina za spavanje': Predatori nude bezukusne i bezmirisne tekućine koje "brišu sjećanje".

Potresne ispovijesti preživjelih: "Vjeruješ osobi pored koje ležiš"

CNN je razgovarao s tri hrabre žene čije su priče ogolile razmjere izdaje unutar vlastitog doma.

Zoe Watts iz Engleske saznala je da ju je suprug, s kojim ima četvero djece, godinama silovao nakon što bi joj u čaj smrvio lijekove za spavanje njihovog sina.

"Brinemo se o tome tko hoda iza nas na ulici ili tko nam šalje zahtjev na Facebooku, ali ne brinemo se o osobi pored koje ležimo. Nisam znala da moram", izjavila je Watts. Njezin bivši suprug sada služi kaznu od 11 godina zatvora.

Amanda Stanhope godinama se budila s modricama i u drugoj odjeći, a partner ju je "gaslightao" (gaslighting - sluđivanje, suptilan oblik psihološke manipulacije kojim jedna osoba uvjerava drugu da su njezina sjećanja, opažanja ili osjećaji pogrešni op.a) govoreći joj da je luda i da sve umišlja. Inspirirana snagom Gisèle Pelicot, odlučila je progovoriti. Njezin partner oduzeo si je život prije nego što je slučaj stigao do suda.

Valentina iz Italije slučajno je pronašla videozapise koje je njezin suprug snimao tijekom 20 godina braka.

"Nije važno koliko se trudim nasmiješiti, kad dođem kući, moram se sprijateljiti sa svojim noćnim morama koje su uvijek tu, iza vrata", rekla je Valentina. Njezin bivši suprug osuđen je na osam godina zatvora.

Online akademija za silovanje

Stručnjaci upozoravaju da ove platforme djeluju kao škole nasilja. Francuska zastupnica Sandrine Josso, i sama žrtva drogiranja, nazvala ih je "online akademijama za silovanje".

Kolektivna dinamika: Muškarci u tim grupama ne traže samo seksualno zadovoljstvo, već i osjećaj "bratstva" i potvrdu za svoje zločine.

Problem s podacima: Točan broj žrtava nemoguće je utvrditi jer mnoge žene nikada ne saznaju što im se dogodilo, a policija i bolnice često nisu obučene za prepoznavanje žrtava drogiranja (DFSA).

Zakonske praznine i odgovornost platformi

Iako je stranica Coco, koju je koristio Pelicot, ugašena, druge platforme poput Motherlessa i dalje nesmetano rade. One koriste američke zakone o "sigurnoj luci" koji štite vlasnike stranica od odgovornosti za sadržaj koji objavljuju korisnici.

Britanski regulator Ofcom kaznio je tvrtku iza stranice Motherless zbog nedostatka provjere dobi, ali ističu da nije njihov posao govoriti platformama koji točno sadržaj moraju ukloniti. Telegram je uklonio grupu "Zzz" tek nakon CNN-ovog upita, navodeći da zabranjuju sadržaj koji potiče na seksualno nasilje.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/