"Čula sam urlik ranjene životinje": Gisèle Pelicot opisala reakciju kćeri kada joj je otkrila istinu o ocu silovatelju

Godinu dana nakon što se na sudu suočila s 51 zlostavljačem, 73-godišnja Gisèle Pelicot objavila je knjigu u kojoj otkrila detalje o desetljećima zlostavljanja, sudskom procesu i posljedicama koje su zločini njezina supruga ostavili na cijelu obitelj.

Dominique Pelicot u prosincu 2024. osuđen je na 20 godina zatvora. U njihovu bračnu sobu dovodio je više od 50 muškaraca koji su seksualno zlostavljali Gisele dok je bila pod utjecajem droga. Iako je imala ozbiljne ginekološke probleme i poteškoće s pamćenjem, tek je 2020. počela povezivati događaje nakon što je Pelicot, tada 73-godišnjak, uhićen zbog tajnog snimanja žena u supermarketu.

Njihov brak bio je obilježen financijskim problemima i traumama iz djetinjstva. Nije znala da je muškarac kojeg je voljela od tinejdžerskih dana zapravo silovatelj koji je ostvarivao svoje fantazije dok je ona bila drogirana i bez svijesti.

Policija je nakon Pelicotovog uhićenja pretražila obiteljsku kuću te su u njoj pronašli više od 20.000 fotografija i snimki zlostavljanja.

U knjizi se Gisele, između ostalog, osvrnula i na bolne posljedice koje su zločini ostavili na njezinu djecu – Davida, Caroline i Floriana.

Posebno je složeno opisala odnos s kćeri Caroline Darian. Caroline se morala suočiti s činjenicom da je njezin otac bez njezina znanja snimao voajerističke fotografije nje i njezinih šogorica. Njezina majka u knjizi je opisala kako je tada 41-godišnjakinja tijekom telefonskog razgovora ispustila "krik očaja" i "urlik ranjene životinje" kada joj je majka priopćila za što je njezin otac optužen.

Caroline Darian Foto: Afp

"Moja se kći slomila. Riječi koje sam izgovarala kako bih je smirila nisu dopirale do nje." U tom je trenutku Carolinein suprug Pierre, koji je bio uz nju uzeo telefon, rekao nekoliko riječi i prekinuo poziv, piše Mirror.

Kada je obitelj morala isprazniti kuću, Caroline je, prema navodima iz knjige, ponovno planula. Uništavala je predmete koji su im nekada bili dragocjeni. "Odjednom je Caroline otvorila vrata ormarića i počela vaditi tanjure, bacajući ih po sobi jedan za drugim i vičući da mi više ne trebaju. 'Caroline, nemoj sve razbiti, molim te, ima stvari koje bih željela zadržati.' 'Što uopće želiš zadržati iz tog života?' viknula je. Sve se raspadalo. Predmeti. Naša povijest. Mi. Ja, sve više sa svakim trenutkom", napisala je u knjizi.

Caroline je potrgala i obiteljske fotografije te sliku svojeg oca koju je nekoć željela naslijediti.

Nakon što su se u lokalnim novinama pojavili detalji zločina Carolineino mentalno zdravlje se pogoršalo te je noć provela na psihijatrijskom odjelu. "Bila je prestravljena. I ja sam bila. Je li ona ispustila krikove koje sam ja zadržavala u sebi, dopuštajući si slom kakav si ja nisam dopustila? Ta sam pitanja mogla postavljati bez nade da ću ikada dobiti odgovore", napisala je njezina majka.

Caroline je, kako je napisala Gisele, tijekom suđenja "stalno gubila živce" jer je postajalo jasno da rasplet neće biti jednostavan. Iako je njezin otac na sudu odlučno poricao da ju je zlostavljao, zbog nedostatka dokaza istina i dalje nije razjašnjena.

"To suđenje nije moglo ublažiti njezinu bol, niti otkloniti naše sumnje, niti odgovoriti na pitanja koja su nas sve mučila", napisala je Gisele.

U sudnici je Caroline izjavila: "Moja je majka silovana, da, pod utjecajem droga, da. Jedina razlika između moje majke i mene jest to što u njezinu slučaju postoje dokazi".

"Nisam znala kako odgovoriti ni kako je utješiti, jer bi je utjeha sada značila izdaju. Željela sam istinu, cijelu istinu. Nisam pokušavala sačuvati privid, niti zaštititi suprugu i majku kakva sam bila – ženu koja ništa nije vidjela, koja ili nije mogla zaštititi svoju obitelj ili nije znala kako", napisala je 73-godišnjakinja.

Za svo troje djece, otkrića o ocu promijenila su pogled i na sjećanja na djetinjstvo koje su nekoć smatrali sretnim.