Trump ga je ponizio, a sada se donedavni američki saveznik okreće neprijateljima

Odnos između američkog predsjednika Donalda Trumpa i indijskog premijera Narendre Modija naglo se pogoršao.

Više od desetljeća Modi je pažljivo gradio svoju sliku globalnog lidera koji se po svijetu susretao i grlio sa svjetskim moćnicima, ali je onda doživio poniženje od najmoćnijeg čovjeka na planetu.

Kako piše Sky News u svojoj analizi, prošli su dani euforičnih dočeka Modija u Houstonu pod nazivom "Howdy Modi" i isto tako spektakularnih dočega Trumpa u Ahmedabadu gdje ga je dočekalo više od 100.000 ljudi.

Sve je počelo u svibnju nakon četverodnevnog sukoba između Indije i Pakistana.Trump je na društvenim mrežama objavio da je posredovao u prekidu vatre između dviju nuklearnih sila – i to čak prije nego što su čelnici tih zemalja službeno dogovorili prekid sukoba.

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif odmah je zahvalio američkom predsjedniku na uspostavljanju mira u regiji te ga čak nominirao za Nobelovu nagradu za mir. Pakistan i SAD od tada istražuju mogućnosti za poslove u području kriptovaluta i rudarstva.

Indijski premijer na to nije reagirao čak i nakon što je Trump nastavio javno spominjati da je posredovao u primirju između dvije nuklearne sile. Ponudio se da posreduje i u višedesetljetnom sukobu u Kašmiru.

Praonica novca za Kremlj

Zatim je stigla kazna – dodatna carina od 25 posto na indijsku kupovinu ruskog nafte po sniženim cijenama, čime su ukupne carine porasle na 50 posto, jedne od najviših na svijetu.

Američka vlada opravdala je taj potez "nacionalnom sigurnošću", tvrdeći da Indija financira rat u Ukrajini i da je potrebno iskoristiti ekonomski pritisak.

Trumpov trgovinski savjetnik Peter Navarro nazvao je rat Rusije i Ukrajine "Modijevim ratom" te poručio: "Put do mira vodi, barem djelomično, kroz New Delhi."

Dodao je i da je indijska naftna industrija pretvorila "najveću svjetsku demokraciju u ogromno rafinerijsko središte i praonicu novca za Kremlj". Tada je objasnio da Indija već sutra može dobiti popust od 25 posto, samo ako prestane kupovati rusku naftu".

Tkođer, iako je Kina najveći kupac ruske nafte, ona je ostala netaknuta američkim mjerama. Indija tvrdi da kupuje jeftinu rusku naftu zbog vlastite energetske sigurnosti te sada sve češće zagovara swadeshi mantru – samodostatnost i smanjenje uvozne ovisnosti.

Novi smjer – Kina i Rusija

S obzirom na sve ovo, indijski premijer revidirao je vanjsku politiku svoje zemlje. Uoči sastanka Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u Pekingu, održan je niz osobnih susreta indijskih, kineskih i ruskih ministara vanjskih poslova.

Modijev posjet Kini prvi je nakon sedam godina i prvi otkako su u svibnju 2020. izbili sukobi na granici u kojima je poginulo 20 indijskih vojnika. Osim toga, Indija i Kina dijele više od 3000 kilometara granice, od kojih je velik dio još uvijek sporan.

S druge strane, Indiju i Rusiju dijeli povijest puna bliskih odnosa. Tijekom Hladnog rata Indija je bila bliža Sovjetskom Savezu dok je SAD podržavao Pakistan.

Suradnja je posebno snažna u vojnom sektoru. Prema podacima Stockholmskog instituta za istraživanje mira (SIPRI), Rusija je opskrbila čak 65 posto indijskog uvoza oružja u posljednja dva desetljeća.

"Ples zmaja i slona"

Na bilateralnom susretu s indijskim premijerom, kineski predsjednik Xi Jinping poručio je:

"Dvije zemlje moraju produbiti međusobno povjerenje i biti prilika jedna drugoj, a ne prijetnja. Moramo zajednički čuvati mir na granici i osigurati da granična pitanja ne definiraju cjelokupne odnose. Biti dobri susjedi i prijatelji, partneri koji ostvaruju zajednički uspjeh – i ostvariti 'ples zmaja i slona' – pravi je izbor za Kinu i Indiju."

Ostaje vidjeti kako će na to reagirati američki predsjednik.