Putin uputio snažnu poruku zapadu: "Multipolarni svijet je budućnost"

Netom prije odlaska u Peking na veliku vojnu paradu povodom kraja Drugog svjetskog rata ruski predsjednik Vladimir Putin odradio je intervjuu s kineskim medijem Xinhuom.
Posjetio je na dobre odnose s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom koji je posjetio Moskvu tijekom velike parade koja se u tom gradu održala u svibnju.
"Posjet našeg prijatelja Rusiji bio je izniman uspjeh. Njegov dolazak poklopio se s datumom koji je za nas sveti, 80. obljetnicom pobjede u Drugom svjetskom ratu. Ponovno smo potvrdili stratešku povezanost naših naroda kao i jačanje tradicija dobrosusjedskim odnosa, prijateljstva i dugoročne, obostrano korisne suradnje", rekao je Putin.
Komentirao je i nadolazeći samit Šangajske organizacije za suradnju kojim će predsjedavati Kina.
"Očekujem da će nas samit ojačati i omogućiti da još bolje odgovaramo na suvremene izazove i prijetnje. Sve će to pomoći u oblikovanju pravednijeg multipolarnog svjetskog poretka", kazao je ruski predsjednik.
Rusija i Kina nedavno su podržale reformu UN-a kojom bi Vijeće sigurnosti "postalo demokratičnije" i povećalo broj svojih stalnih članica s trenutnih pet (Kine, Francuske, Rusije, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a) tako što bi uključilo države iz Azije, Afrike i Latinske Amerike.
Putin je u intervjuu rekao da bi svakoj takvoj reformi trebalo pristupiti "s najvećim mogućim oprezom".
"Ove godine naši prijatelji iz Južnoafričke Republike predsjedavaju G20. Do toga je došlo našim i njihovim naporima. Radujemo se učvršćivanju postignuća globalnog Juga i njihovom uspostavljanju kao temelja za demokratizaciju međunarodnih odnosa", rekao je Putin.
Za kraj je komentirao i predloženu reformu Međunarodnog monetarnog fonta i Svjetske banke.
"Ujedinjeni smo u stavu da novi financijski sustav mora biti utemeljen na otvorenosti i istinskoj jednakosti, pružajući jednak i nediskriminirajući pristup svojim alatima za sve zemlje i odražavajući stvarni položaj država članica u globalnom gospodarstvu. Ključno je okončati korištenje financija kao instrumenta neokolonijalizma, koji je suprotan interesima globalne većine", zaključio je Putin.