Kaos na izborima u Srbiji: Tučnjave, maskirani nasilnici, kordoni policije i teške krađe glasova, ali SNS-u pada podrška

Građani su na izborima birali vijećnike Skupštine grada Bora, kao i parlamenata općina Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac, Majdanpek i užičke gradske općine Sevojno. Na izborima su sudjelovale liste studenata, grupe građana, oporbe i vlasti, a promatrao ih je rekordan broj domaćih i stranih promatrača.

Odziv je bio vrlo visok: u Boru je izašlo 63 posto građana, Bajinoj Bašti 73, Aranđelovcu 70, Kuli 71, Smederevskoj Palanci 63, Majdanpeku 62,10, Kladovu 53,6, Knjaževcu 70,7, Lučanima 77,93 i Sevojnu 76 posto.

Ono što je bilo očito jest da vlast ne može organizirati izbore na demokratski način jer znaju da bi ih tako izgubili. Zato su, po tko zna koji put, bili prisiljeni angažirati maskirane nasilnike, ali i lokalne i javne dužnosnike SNS-a koje su koristili za obavljanje prljavih poslova i zastrašivanje građana. Situacija na terenu bila je još gora u odnosu na lokalne izbore održane prošle godine. Tenzije tijekom izbornog dana prešle su dosadašnju granicu zbog brojnosti incidenata koji su doveli do ozljeda građana, piše Nova.rs.

Pobjeda uz makinacije, ali uz pad podrške

U kampanju za lokalne izbore u ovih 10 gradova i općina, prema podacima Agencije za sprječavanje korupcije, SNS je utrošio 7.150.000 dinara. Sukladno utrošenom novcu, uz sve manipulacije, krađe i izborne nepravilnosti, pobijedili su u svim tim općinama. Ipak, ako se rezultati usporede s onima od prije četiri godine, to se ne može nazvati pobjedom jer je podrška SNS-u znatno opala.

Kako je sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priopćio, najneizvjesnije je bilo u Kuli, gdje je lista s njegovim imenom osvojila 50,52 posto, a lista "Glas mladih općine Kula" 48 posto. U Aranđelovcu je lista koju predvodi Vučić dobila gotovo 53 posto, dok je studentska osvojila 44,9 posto. SNS je pobijedio i u Bajinoj Bašti s 53,49 posto, dok je koalicija "Ujedinjeni za Bajinu Baštu" dobila 41,35 posto. Lista vladajuće koalicije u Boru ima 49,22 posto, a studentska 40,3 posto.

Brutalno ulično nasilje: Novinari i studenti u bolnici

Da bi ostvarili pobjedu, naprednjaci su od ranog jutra krenuli žestoko. Prvi incidenti dogodili su se još tijekom noći uoči izbora, kada su probušene gume na šest automobila promatračkih misija parkiranih u centru Bajine Bašte.

A onda je krenulo ulično nasilje i napadi. Najdrastičniji slučajevi dogodili su se u Boru. Već oko 8 sati ujutro ispred biračkog mjesta br. 40 pretučen je student, a napadnuti su i članovi mobilnih timova. Jedna od tučnjava dogodila se ispred sjedišta Srpske napredne stranke, i to uživo u programu TV Nova.

"Vidio sam'batinaše kako su izašli iz PIO fonda, tu im je inače baza, tu se okupljaju cijeli dan. Napali su trojicu momaka koji podržavaju studentsku listu, razbili su im glave i ušli su svi u PIO fond", rekao je svjedok. Među ozlijeđenima bio je i promatrač organizacije CRTA.

Nasilje se nastavilo u Šarbanovcu, selu pored Bora, gdje su brutalno pretučeni novinari Revolta Lazar Dinić i Ivan Bjelić, a novinarka Zorica Popović dobila je dva udarca u trbuh. Tom prilikom napadnuto je i nekoliko studenata.

Nasilnici su izašli iz automobila s pančevačkim registracijskim pločicama, oteli im i polomili telefone, a novinarki Zorici Popović, koja je također snimala napad, oteta je kamera. Bjelića, kojeg je ranije tijekom dana privodila policija, napala je grupa nepoznatih osoba udarcima po tijelu i glavi. U pokušaju bijega upao je u rijeku Timok, gdje su ga tukli i tjerali da viče "Aca predsjednik".

Teško ozlijeđeni Bjelić i Dinić prebačeni su kolima hitne pomoći u bolnicu u Boru, gdje su hospitalizovani. Lazar Dinić ima prijelom jagodične kosti i kontuzijsko nagnječenje malog mozga kao posljedice prebijanja, dok je Ivan Bjelić stabilno.

У близини БМ34 у Бору дошло је до напада на новинарску екипу међу којима су и студенти. Према информацијама којима располажемо нападнути су секиром, телефони су им поломљени а камере одузете, неки од њих су приликом напада…

Pored toga, još jedan slučaj nasilja u Boru dogodio se kada je više desetina muškaraca, koji su izašli iz stožera SNS-a, pojurilo nekoliko studenata nakon što su snimili auto u kojem su, kako su sumnjali, vođene paralelne evidencije birača.

"Najgore je stradao student koji je ujutro već bio žrtva napada. Oboren je i udaran dok je ležao na zemlji. Od udarca u potiljak osjetio je obamrlost tijela. Otet mu je telefon. Ozlijeđeni student je prevezen u bolnicu", izvijestila je CRTA.

Više desetina muškaraca koji su izašli iz štaba SNS, pojurilo je nekoliko studenata nakon što su snimili auto u kojem su, kako su sumnjali, vođene paralelne evidencije birača. Najgore je postradao student koji je jutros već bio žrtva napada.…

Kaos u Kuli: Kupnja glasova u kavanama i lomljenje ruku

Žestoko je bilo i u Kuli. Rano ujutro ispred lokala "NUSS" došlo je do verbalnog sukoba dvije grupe: s jedne strane ljudi sa spiskovima koji su se nalazili u terasi lokala, a s druge veterani, građani i promatrači koji su negodovali zbog okupljanja u neposrednoj blizini biračkog mjesta, i to ljudi koji nisu iz Kule.

Kavana "Kod Ćira" bila je još jedna lokacija na kojoj se sumnjalo u kupnju glasova u Kuli. Predstavnici oporbe iz Zrenjanina, koji su se okupili ispred, tvrdili su da se unutra nalaze zrenjaninski dužnosnici. Policija je branila ulaz u kavanu, a ispred su stajali muškarci s bedževima "Ć" na reveru. Došlo je do kratkog koškanja i guranja, pa je policija privela dva muškarca. Jedan od njih je prilikom privođenja optužio policajce da su mu tijekom intervencije slomili ruku, i to zato što je, kako kaže, branio sina.

Također, veliki broj maskiranih muškaraca napao je palicama i šipkama građane kod stadiona Hajduka, a pritom su imali vrlo jasnu zaštitu policije.

Incidenti u Bajinoj Bašti, Knjaževcu i Smederevskoj Palanci

Incidenti su zabilježeni i u Bajinoj Bašti. Tamo su napadnuti jedan aktivist i promatračica izbora. Njih je na parkiralištu u blizini biračkog mjesta broj 5 napala grupa muškaraca i oduzela im telefone. To nije bilo sve. Velika grupa muškaraca kod stadiona, kada je primijetila novinare, potrčala je za reporterima portala Mašina i Blokada Info, koji su se zbog sigurnosti udaljili s lica mjesta.

U Knjaževcu su napadnuti profesor i studenti koji su bili s njim. U pitanju je profesor Geografskog fakulteta koji je završio u bolnici.

Zabilježeni su i pretresi prostorija promatračkih misija u Kuli, brojni paralelni birački popisi, pozivni centri SNS-a, privođenja promatrača inicijative "Kreni - Promeni", kordoni policije koji su čuvali stožere naprednjaka.

Da građani nisu sjedili prekriženih ruku pokazuje primjer Smederevske Palanke, u kojoj je neutraliziran stožer SNS-a koji je bio smješten u kafiću koji ne radi već dvije godine.