U 21. stoljeću, u glavnom gradu, neki i dalje žive u uvjetima prošlog stoljeća: "Kad je pljusak, plivamo u fekalijama"

Zamislite da svaki put kad odete na WC morate razmisliti smijete li pritisnuti tipku na vodokotliću. U Lučkom to nije šala nego svakodnevica. Septičke jame pune se brže nego što ih itko prazni, a na red se čeka mjesecima. Mještani kažu da je prije sve funkcioniralo normalno. No, jedna odluka Gradske skupštine vratila ih je stoljeće unatrag.

Na pražnjenje septičkih jama u Lučkom čekaju i po sto dana. Mještani zagrebačkog kvarta koji čekaju ulazak u 21. stoljeće, za pomoć su se obratili Pozivu i pitaju se: "Kako da se obavlja nužda dok je septička puna, a oni govore doći ćemo sutra ispumpati, pa to sutra nikako da dođe."

"Neugodno je, sjedite na terasi, osjetite miris..."

Septičke jame u Lučkom pucaju po šavovima, a na ispumpavanje se strpljivo čeka čak više i od tri mjeseca. "Problem je čak otići na wc, zovete pet dana u tjednu, oni samo - kažu zapisali smo i prenijeli dalje. U ljetnim mjesecima ste vani, neugodno je, sjedite na terasi, osjetite miris septičke jame. Ugodno nije. Dođu gosti, a što da kažete, ne možete ništa reći", kaže Mirjana Kotarski.

Rokovi se probijaju, liste čekanja produljuju, a nezadovoljstvo stanovnika raste iz dana u dan. Obećanja se nižu, a oni nikako da dođu, govori Nediljko: "Kažu - stavit ćemo vas pod hitno, ali nikako opet da dođu."

Poziv: Kad i WC postane luksuz Foto: DNEVNIK.hr

"To je kriminalna situacija"

"Stalno se obećava da je taj postupak uvođenja kanalizacije pri kraju pa evo još uvijek nismo dočekali prve bagere”, upozorava Darko, a Božo Lulić dodaje: “Zovemo po 20 puta jedno za drugim... Ja sam naručio prije oko 105 dana. Nema tu opravdanja. To je kriminalna situacija. 1996. godine smo bili na prvom sastanku u vezi te kanalizacije kada je bila Marina Dropulić gradonačelnica. Ona je tada obećala... Poslije toga je bio Milan Bandić, on je prije svakih izbora došao tu i obećavao uvijek samo što nije. Kad mi god pitamo, oni obećavaju, a stanje je uvijek isto."

U mjesnom odboru kažu da je sve najnormalnije funkcioniralo sve do svibnja 2024. godine kada je Gradska skupština donijela odluku o besplatnom pražnjenju septičkih jama. "Dotad smo tu uslugu koristili od koncesionara koji su imali potpisane ugovore o koncesijama s Gradom tako da bi ili telefonom ili nekim drugim načinom komunikacije, mailom i slično, poslali zahtjev određenom koncesionaru i on je u roku par dana došao i izvršio uslugu", prisjetila se predsjednica mjesnog odbora Nataša Marić.

Trenutačno posao pražnjenja septičkih jama obavlja gradska tvrtka Vodoopskrba i odvodnja )ViO), a oni, kažu mještani, mogu doći ujutro u sedam, u pet popodne, u 11 navečer... "Vi njega morate čekati."

Poziv: Kad i WC postane luksuz Foto: DNEVNIK.hr

"Kao zamorci smo ovdje, zatvoreni u začarani krug"

Ekipa Poziva snimila je dolazak u 22:45, a pritom je zanimljivo i da kamion koji dolazi prazniti septičku jamu zapravo nije kamion namijenjen za pražnjenje septičkih jama, već, kako je doznala Marić, za čišćenje otpadnih voda.

Ključno pitanje je kako jedan gradski kvart u 21. stoljeću nema kanalizaciju. Mještani kažu da već godinama slušaju obećanja, pogotovo pred izbore.

“Infrastrukturno, kao zamorci smo ovdje. Zatvoreni u začarani krug administracije koja ne radi svoj posao kako bi trebalo. Ali kad je pljusak, plivamo tu. Neki put i u fekalijama, neki put samo u kiši, oborinskim vodama”, kaže Darko.

Jedna od adresa gdje prema mještanima najviše zapinje su i Hrvatske ceste, a što kažu u toj tvrtki, kao i s kojim se još problemima, a uključuju i “pitku” vodu (iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar kažu da voda iz bunara nije sukladna za ljudsku potrošnju), muče pojedini građani koji žive u Lučkom, pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Tee Johman Nitraj.

Kad i WC postane luksuz ili rizik...

O problemu s kojim se muče mještani Lučkog s direktorom Vodoopskrbe i odvodnje (ViO) Markom Blaževićem razgovarao je urednik Poziva Domagoj Mikić. Blažević je kazao da su septičke jame relikvije prošlosti te je istaknuo volumen i da je njihova najveća mana to što su uglavnom vodnopropusne i dovode podzemlje u rizik.



Što se tiče čekanja, kazao je da se u prosjeku radi o 35 dana. "Mještani već nakon jednog punjenja zbog opreza predaju novi zahtjev i onda se već tu počinju brojati dani, a što se tiče kiše pa se napuni septička - ona nije ni zamišljena da drenira dvorište, već samo da akumulira vode."



"S kooperantima imamo ugovore, imali smo vrlo pozitivan odaziv", kazao je i rekao da se jako povećao interes rekao da su okvirni ugovori sklopljeni s 11 kooperanata, no: "Toliko je bio veliki odaziv, nismo ni planirali da će biti toliki -mislili smo da će biti od 1000 do 2000 maksimalno septičkih sabirnih jama, a imali smo zasad 3500 i još uvijek je uzlazan broj što je i cilj ove mjere da radio ViO, da radi evidencije, da je to besplatno i da napravimo bazu podataka i da se može planirati u tim uvjetima."

Mještani Lučkog nisu bili zadovoljni Blaževićevim odgovorima i poručili su: "Nama treba kanalizacija." Sva okolna mjesta su je dobila, kazala je Kotarski i dodala: "U Lučkom se čeka. Što se čeka, ne znam."

Blažević je odvratio da uskoro očekuju važnu odluku koja bi trebala pomoći rješenju problema, a što se tiče kanalizacije, kazao je, između ostalog, da bi već ove godine prvi bageri trebali stići u Lučko.

Svoju priču možete poslati i na stranici na Facebooku ili putem web-forme.