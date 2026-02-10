Razotkrili ruske planove za veliku ofenzivu! Gomilaju 100 tisuća vojnika: "Pritisak se pojačava"

Rusija gomila vojne snage i opremu uoči moguće velike ofenzive na Ukrajinu kako bi nametnula mirovne uvjete Kijevu do kraja ljeta, upozoravaju ukrajinski i međunarodni vojni analitičari.

Prema njihovim procjenama, Moskva priprema opsežan napad koji bi trebao započeti krajem proljeća na istoku zemlje, a potom se proširiti i na južna područja. Tvrdnje potkrepljuju kretnjama postrojbi i aktivnosti na novačenju, piše Kyiv Post.

Prema riječima Romana Pohorilyja, suosnivača vojne analitičke skupine Deep State UA glavni smjer napada bio bi prema gradovima Slovjansku i Kramatorsku u Donjeckoj oblasti kako bi se u borbu uvukla većina kopnenih snaga ukrajinske vojske.

Napad koji bi mogao uslijediti početkom ljeta bio bi usmjeren na južna područja zemlje, prema Zaporižju i Orjihivu kako bi se dio ukrajinskih snaga odvukao s glavnog bojišta na istoku, naveo je Pohorily.

Ilustracija Foto: Afp

Ruslan Mikula iz DeepStatea procijenio je da bi Rusija za glavni dio operacije mogla okupiti više od 100.000 vojnika.

Slične procjene iznio je i američki Institut za proučavanje rata (ISW), koji je u analizi naveo da rusko vojno zapovjedništvo namjerava rasporediti strateške rezerve, koje formira od sredine 2025. godine, za veliku proljetnu ofenzivu na istoku Ukrajine.

Prema ISW-u, kretanja postrojbi i novačenje pokazuju da se Rusija priprema za ofenzivu, unatoč tvrdnjama Kremlja da želi mir. U istoj analizi ISW-a navodi se da je malo vjerojatno da bi Rusija mogla postići odlučujuću pobjedu zbog snažne ukrajinske obrane temeljene na bespilotnim sustavima i slabijeg interesa za novačenje u Rusiji.

U subotnjoj procjeni DeepState je naveo da dosadašnja borbena iskustva pokazuju kako su ukrajinske snage sposobne zaustaviti ruske napade te je pozvao zapadne saveznike da razlikuju sliku ruske vojne moći u državnim medijima od stvarnih sposobnosti ruskih snaga na bojištu.

"Ukrajina je već nanijela velike gubitke ruskoj vojsci, koja danas izvodi napade motociklima i civilnim vozilima te koristi životinje za logistiku. Moskva razumije isključivo jezik sile, a taj se jezik mora potvrditi zajedničkim djelovanjem i potporom saveznika", objavio je Deep State.

Bivši zapovjednik savezničkih snaga u Afganistanu i nekadašnji direktor CIA-e, general David Petraeus, rekao je za Kyiv Post da su ruski napadi prema Pokrovsku već u tijeku te da se ukrajinske snage u tom sektoru uspješno brane već mjesecima.

David Petraeus Foto: Afp

Na pitanje mogu li te obrambene linije izdržati snažniju proljetno-ljetnu ofenzivu, Petraeus je rekao: "Zaustavit će Ruse. Ostat će na položajima. Ukrajinski narod stoji iza njih".

Od početka 2024. godine ukrajinske snage sve se više oslanjaju na rojeve dronova u obrani, nanoseći znatne gubitke ruskim postrojbama. Prema analizama, takva taktika je unutar godinu dana prisilila rusku vojsku da gotovo u potpunosti odustane od uporabe oklopnih vozila koja su se pokazala izrazito ranjiva na napade dronovima.

Ruska protutaktika, uvedena početkom 2025. godine temelji se na infiltracijskim napadima manjih pješačkih skupina. Iako je omogućila ograničene teritorijalne pomake, ti su napadi praćeni visokim gubicima, a u nekim slučajevima cijele su postrojbe uništene u napadima dronova te topničkim i minobacačkim udarima.

DeepState je u ponedjeljak izvijestio da ruske pješačke skupine i dalje pokušavaju napredovati u području Pokrovska koristeći niske temperature koje smanjuju učinkovitost dronova. Prema tim navodima, ruska oklopna kolona poslana kao pojačanje pješaštvu navodno je uništena, uz više od 300 poginulih ili ranjenih vojnika, no te tvrdnje nije bilo moguće neovisno potvrditi.

Ilustracija Foto: AP Photo/Sergei Grits

Kirilo Sazonov, časnik 41. mehanizirane brigade Oružanih snaga Ukrajine naveo je da su procjene o velikoj ruskoj ofenzivi utemeljene, ali da Rusija nema dovoljno snaga za odlučujući proboj.

"Rusija se ne priprema za mir. Pritisak se pojačava, uključujući i na bojištu", poručio je Sazonov dodajući da će s dolaskom toplijeg vremena biti angažirane sve raspoložive pričuve, ali da će ishod ostati isti. "Bit će minimalnih pomaka uz maksimalne gubitke. Tako se ratuje od 2022. godine", zaključio je.