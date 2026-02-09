Rusi su bijesni na SAD: "Prekršili su dogovor!"

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je globalni pomak prema multipolarnom svijetu objektivan i nezaustavljiv povijesni proces, optuživši Sjedinjene Američke Države da pokušavaju zadržati globalnu ekonomsku dominaciju koristeći dolar kao političko i financijsko oružje. Ujedno je ustvrdio da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa odustala od navodnih dogovora s Moskvom o okončanju rata u Ukrajini.

U intervjuu za televiziju TV BRICS Lavrov je rekao da Rusija ostaje otvorena za suradnju sa SAD-om, ali da ne vidi realne izglede za obnovu ekonomskih odnosa, unatoč javnim signalima iz Washingtona o mogućoj široj suradnji.

"Ne vidimo nikakvu svijetlu budućnost u ekonomskoj sferi", rekao je Lavrov, tvrdeći da SAD u praksi nastavlja politiku sankcija i pritisaka, dok istodobno govori o dijalogu.

Posebno je optužio američku administraciju da odbija provesti ono što naziva rusko-američkim sporazumima postignutima 2025. godine. Prema Lavrovljevim tvrdnjama, na sastancima u Anchorageu postignut je dogovor prema kojem bi Ukrajina Rusiji prepustila cijelu regiju Donbas bez daljnjih vojnih sukoba.

"Govorili su nam da ukrajinsko pitanje treba riješiti. U Anchorageu smo prihvatili prijedlog SAD-a. Oni su nešto ponudili, mi smo se složili i problem je trebao biti riješen. Čini se da su oni to predložili, mi smo bili spremni - a sada više nisu", rekao je Lavrov.

Bijela kuća, međutim, nikada nije potvrdila postojanje takvih dogovora. Američka administracija ranije je odbila komentirati navode o teritorijalnim ustupcima Ukrajine, a izvor blizak Washingtonu poručio je da SAD ne pokušava prisiliti Ukrajinu na predaju teritorija, naglašavajući da sadržaj mirovnog sporazuma ovisi isključivo o Kijevu i Moskvi.

Lavrov je dodatno optužio SAD da, unatoč najavama suradnje, vodi izrazito antirusku politiku, navodeći kao primjer nove sankcije i zapadne mjere protiv ruske tzv. flote u sjeni, tankera koji prevoze rusku naftu, piše Kyiv Independent.

"U stvarnosti vidimo suprotno, uvode se nove sankcije i vodi se rat protiv tankera na otvorenom moru", rekao je ruski ministar.

Osvrćući se na geopolitiku, Lavrov je istaknuo i neprijateljski stav Washingtona prema bloku BRICS, u kojem su Rusija, Kina, Indija, Brazil i druge velike zemlje u razvoju. Prema njegovim riječima, SAD sam stvara umjetne prepreke integraciji tog saveza, zbog čega je Rusija prisiljena razvijati alternativne, zaštićene financijske i logističke mehanizme sa zemljama BRICS-a.

Donbas i dalje ostaje središnje sporno pitanje u pregovorima. Rusija godinama zahtijeva potpuno povlačenje ukrajinskih snaga iz te regije kao ključni uvjet za mir, dok Ukrajina takvu opciju odbacuje. Iako su se ranije spominjale ideje o demilitariziranoj zoni ili slobodnoj ekonomskoj regiji, teritorijalna pitanja i dalje se smatraju najvećom preprekom mirovnom sporazumu.